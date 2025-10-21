Maliyeti 36,4 milyon

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), kent genelinde altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, Mehmet Akif Caddesi’nde toplam 36,4 milyon TL’lik yatırım ile 800 metre uzunluğunda çift taraflı kaldırım yapım çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında bölgedeki yaya güvenliğinin artırılması ve çevre düzenlemesinin modern bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor. LTB’nin kent genelinde yürüttüğü çevre düzenleme projeleri arasında yer alan Dr. Zerrin Akalın Parkı’nın yapım çalışmaları ise tamamlanma aşamasına geldi. Parkın, kısa süre içinde halkın kullanımına açılması planlanıyor. Belediye, Lefkoşa’nın farklı bölgelerinde yürütülen bu çalışmalarla, kentin yaşam kalitesini artırmayı ve vatandaşlara daha modern, güvenli yaşam alanları sunmayı amaçlıyor.