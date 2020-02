Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib için dörtlü zirve yapılacağını belirterek, "Putin ile dün konuştum. Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta Putin, Macron ve Merkel ile bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bergama ilçesinde halka hitap etti.

Burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Bergamalılara 31 Mart seçimlerinde yüzde 49 ile AK Parti’yi iktidar kıldıkları için teşekkür etti. Erdoğan, "Böylece Bergama AK Parti'nin gönül belediyeciliğiyle tanışmış oldu. Bergama'nın önünde çok daha aydınlık günlerin kapıları aralandı." diye konuştu.

Erdoğan, bu başarı nedeniyle milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarını, mahalle temsilcilerini, kadın ve gençlik kollarını, sandık müşahitlerini tebrik etti, Belediye Başkanı Hakan Koştu başkanlığında Bergama'nın kısa sürede belediye hizmetlerinde de hak ettiği konuma geleceğini söyledi. Erdoğan, "Hakan kardeşimiz bir taraftan ilçemizi güzelleştirirken, diğer taraftan da yılların ihmalini giderecek adımlar atacaktır. Bu zorlu ve önemli görevde şahsım, tüm milletvekili arkadaşlarım hep birlikte yanında olacağız, gereken desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tam 40 yıldır millete hizmetkar olmanın şerefini yaşadıklarını belirten Erdoğan, 18 senedir bütün Türkiye'ye azimle, aşkla hizmet götürdüklerini dile getirdi.

Siyasi hayatlarının hiçbir döneminde yılgınlığa kapılmadıklarını, şehirlere hizmet ederken insanların inancına, kılık-kıyafetine, meşrebine, mezhebine, hayat tarzına göre ayrım yapmadıklarını ifade eden Erdoğan, "Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi bağrımıza bastık, baş tacı ettik. Bizim dönemimizde Türkiye kardeşlikle büyüdü, demokrasiyle güçlendi, özgürlüklerle ilerledi. Sadece ekonomide değil, ulaşımdan sağlığa, tarımdan turizme her alanda ülkemiz destan yazdı. Bizden önce yaklaşık 80 yılda yapılan hizmetlerin katbekat fazlasını 18 seneye sığdırmayı başardık." dedi.

Erdoğan, Bergama'nın bunlara şahit olduğunu dile getirerek, "Dış politikada, her akşam televizyon ekranlarında dünyada neler oluyor, neler bitiyor bunları zaten izliyorsunuz. Bunları izlerken de bazı gerçekleri görüyorsunuz. Bundan 20-30 yıl, 40 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var, bunları görüyorsunuz. Yani el etek öpen değil, batılı liderler karşısında el pençe divan duran değil, masaya oturup onlarla beraber ülkelerimizin menfaatini konuşan bir lideriniz var. Sözü dinlenen, pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik." diye konuştu.

İdlib, Afrin kadar önemli…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim açımızdan İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün akşam Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim. Dün öğlen Sayın Merkel'e, Sayın Macron'a da ifade ettim. Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız. İnşallah bu meselede de ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin çıkarlarına en uygun neticeyi elde edeceğiz." diye konuştu.

"Bizim sevdamız millet, gayemiz hizmet." diyen Erdoğan, millete olan sevgilerini sadece lafta bırakmayıp yatırımlar, eserler ve hizmetlerle de ispat ettiklerini söyledi. Hiçbir ilçe geri kalmasın, hiçbir vatandaş kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, "81 vilayetimizin, 922 ilçemizin her birinde eserimiz var. Her bir mahallemizde, köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Bugün de İzmir'de tarihi bir yatırımı şehrimizin ve sizlerin istifadesine sunduk. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılış törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik." dedi.

Erdoğan, bu otoyolun hizmete girmesiyle İzmir-Çandarlı arasındaki ulaşım süresinin 1,5 saatten 40 dakikaya düşürüldüğünü belirterek bugün aynı zamanda bir özel sektör firmasının 550 kişiye istihdam sağlayacak yeni seramik fabrikasının açılışını da yapacaklarını aktardı. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışını da yaptıklarını anımsatan Erdoğan, bu kütüphanede vatandaşlara Külliye'nin mutfağından çıkan ikramların da ücretsiz sunulduğunu anlattı.