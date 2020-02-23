Ağıllar tehdit altında

Osman ZORLU

İskele’ye bağlı Mehmetçik’te geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, başıboş köpekler yüzünden kabus yaşıyor. Diyalog muhabirine ulaşan bazı bölge sakinleri başıboş köpeklerin son dönemde ağıllara musallat olduğunu ve hayvanlarını telef ettiğini ileri sürdü. Mehmetçik sakini Sevinç Sarı, ağılına saldıran başıboş köpeklerin üç adet kuzusunu telef ettiğini bir koyununu da ağır yaraladığını belirterek yetkililerden önlem almasını istedi.

Sarı, “Ağılıma saldıran başıboş köpekler nedeniyle uğradığım zarar 5 bin lira civarında. Benim bu zararımı kim ödeyecek? Başıboş hayvanlar ya barınağa götürülsün ya da gerekli önlem alınsın” dedi.

