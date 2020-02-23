Lider son dakikada 2-2 

Süper Lig'in 23. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Haftaya lider giren Trabzonspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, yenik duruma düştüğü maçta öne geçti ancak Alexander Sörloth'u durduramadı. Haftaya lider giren Trabzonspor 90+1'de gelen golle 1 puanı kurtardı.

Bu sonuçla Trabzonspor bir maç eksiği ile puanını 45’e Beşiktaş ise 37 puana yükseldi.

Süper Lig'de 23. haftanın programı

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor 1 – 0

HK Kayserispor-İH Konyaspor 2 – 2

Göztepe-Gaziantep FK 1 – 1

Beşiktaş-Trabzonspor 2 – 2

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