Lider son dakikada 2-2 

Süper Lig’de Beşiktaş konuk ettiği Trabzonspor ile berabere kaldı

Lider son dakikada 2-2 

 Süper Lig'in 23. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Haftaya lider giren Trabzonspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, yenik duruma düştüğü maçta öne geçti ancak Alexander Sörloth'u durduramadı. Haftaya lider giren Trabzonspor 90+1'de gelen golle 1 puanı kurtardı.
Bu sonuçla Trabzonspor bir maç eksiği ile puanını 45’e Beşiktaş ise 37 puana yükseldi.

Süper Lig'de 23. haftanın programı 
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor      1 – 0 
HK Kayserispor-İH Konyaspor             2 – 2 
Göztepe-Gaziantep FK                 1 – 1 
Beşiktaş-Trabzonspor                 2 – 2 

Bugün
12.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor 
15.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü 
18.00 Fenerbahçe-Galatasaray 

Yarın 
19.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir 
19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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