Ürküten artış

İtalya'da yeni tip Corona virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. İtalya Başbakanı Conte’nin de son gelişmeler doğrultusunda Sivil Savunma Genel Müdürlüğündeki olağanüstü Corona virüs toplantısına başkanlık ettiği bildirdi.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, dün akşam Padova’da 78 yaşındaki erkek bir hastanın Covid-19’dan yaşamını yitirmesinin ardından sabah Lombardiya bölgesindeki Casalpusterlengo’da da bir kadının öldüğü belirtildi. Son ölümle, İtalya’da yeni tip Corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Diğer yandan, ülkenin kuzeyindeki sanayi bölgesi Lombardiya ile kuzeydoğusundaki Veneto bölgesinde vaka sayısında artış devam ediyor.

Yetkililerin paylaştığı son bilgiye göre, Corona virüs Lombardiya’da 39, Veneto’da da 12 kişi olmak üzere 51 kişiye sıçradı.

İlk ölümün görüldüğü Padova’ya bağlı Schiavonia'da da 450 kişinin hastanede karantina altına alındığı ve testlerden geçirildiği kaydedildi.

Virüsün hızla yayıldığı beldelerde olağanüstü durum çerçevesinde tüm kamu ve sosyal etkinlikler iptal edilmiş, okullarda ve iş yerlerinde de faaliyetlere ara verilmişti.

Bu arada, Lombardiya bölgesinde virüsün yayılmasına yol açtığı ifade edilen 38 yaşındaki Codognolu hastanın tedavisinin sürdüğü, kendisiyle iş yerinde ve dışarıda temas edenlerin testten geçirildiği belirtildi. Son olarak hayatını kaybeden kadın hastanın, Casalpusterlengo’da bu kişiyle temas ettikten sonra virüsü kapmış olabileceği basında yer buldu.