24 çift mücadele etti

Osman ZORLU

Yüzüncü Yıl Mehmetçik Karpaz Lions kulübü tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen tavla turnuvası çekişmeli maçlara sahne oldu. Mehmetçik Spor Külübünde Düzenlenen turnuvaya 24 çift katıldı. Eleme usulü yapılan ve kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yapılan açıklamaya göre turnuvada birnciliği Melih-Sinan Yıldız çifti kazandı. Birinci çifte ödülü ve katılım belgesi Selda Şafak tarafından verildi. Turnuvada ikinci olan Aycan Canalp-Rüstem Savtekin çiftine kupa ve katılım belgeleri Sema Çakmak tarafından verildi. Turnuvada üçüncülüğü kazanan Cengiz-Feyzullah Dindar çifti, kupa ve katılım belgesini Ahmet Akil Özalp’in elinden aldı.

Yüzüncü Yıl Mehmetçik Karpaz Lions kulübü yetkilileri, turnuvanın tüm gelirinin İstanbul’da tedavi gören Berke Zorali'ye bağışlanacağını açıkladı.