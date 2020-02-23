Yenicami antrenman havasında  1-4

Yer: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Turgay Misk, Fatih Bardakcıoğlu, Emre Çevikdal, Zekai Töre

Göçmenköy: Mustafa Dağman, Erol Aksunlar(Dk.70 Kemal Uçaner), Mevlüt Önal, Lawal Murtadah, Rifat Kaniöz(Dk.45 Rahmi Çelik), Ömer Gül, Reşit Erişik, Ahmet Çoskun, Fikret Yağcıoğlu(Dk.40 Kadir Çelik), John Okoli, Kenneth Ngwoke

Yenicami: Ercan Samancıoğlu, Fırat Ersalan, Hüseyin Sadıklar(Dk.68 Tansel Ekingen), Mahmut İneci, Serge Abaka, Yasin Açıkel(Dk.46 Mehmet Göktaş), Hascan Kırmaz, Hasan Ulukök(Dk.46 Mahmut Amasyalı), Farouk Dadzie, Mehmet Altın, Aminu İbrahim

Goller: Dk.56 Ömer(Göçmenköy)- Dk.18 Mehmet Altın(p), Dk.35-62 Abaka, Dk.81 Hascan(Yenicami)

Yusuf YILDIZEV

K-Pet Süper Lig’in 20. haftasında Yenicami, Göçmenköy’ü 4-1 mağlup ederek puanını 36’ya yükseltirken, Göçmenköy ise 25 puanda kaldı.

11.dk: Gelişen Göçmenköy atağında sol kanattan ortasında Mahmut’un ters vuruşu direğe çarparak kornere gitti.

14.dk: Farouk’ın ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Mustafa Dağman’ın bakışları arasında top direkten oyun alanına geri döndü.

18.dk: Ceza sahasında topla buluşan Mehmet Altın, Mevlüt Önal’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Altın topu ağlara göndererek takımını 0-1 öne geçirdi.

35.dk: Fikret’ten topu kapan Hascan, ara pasıyla Abaka’yı topla buluşturdu. Abaka da karşı karşıya pozisyonda farkı 2’ye çıkardı. 0-2

37.dk: Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenneth’in vuruşu yan kale direğinden geri geldi.

56.dk: Kazanılan serbest vuruşta Ömer’in vuruşu barajdan döndü. Dönen topa tekrardan vuruş yapan Ömer topu ceza sahası dışından ağlara gönderdi. 1-2

62.dk: Lawal’ın pas hatasıyla topu alan Abaka, orta sahadan tüm sahayı geçti ve Lawal’dan sıyrıldı. Sonrasında ceza sahasına girdi ve müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi.1-3

81.dk: Sağ kanatta Mevlüt’ten şık sıyrılan Tansel ortasını yaptı ve iyi pozisyon alan Hascan topu kafayla ağlara gönderdi. 1-4

87.dk: Yaklaşık 25 metreden Mehmet Altın’ın çok sert vuruşunda kaleci Mustafa Dağman’ın vuruşundan sonra top direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Yenicami karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Yenicami, puanını 36’ya yükseltirken, Göçmenköy ise 25 puanda kaldı.