Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla önceki akşam Lefkoşa Merit Otel’de resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Başbakan Ersin Tatar, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Dener Öymen gecede yaptığı konuşmada, ülkeyi en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de Rehberler Birliği’nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Rehberlerin yaptığı görevin kutsal olduğunu belirten Üstel, ülkenin tanıtılması için gelen turistle bire bir temaslar kuran kişiler olduklarını söyledi.

Üstel, “Rehbersiz bir turizm düşünülemez. Ülkemize gelen turistlerin ilk karşılaştıkları kişi rehberlerdir. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Değerli rehber arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Yağmur, kış, sıcak demeden her türlü fedakârlıkla çalışıyorlar” dedi.

Tatar: Ülke tanıtımı için fevkalade önemli

Başbakan Ersin Tatar da, rehberlerin yaptığı çalışmaların ülke için önemini vurgularken, rehberleri kutladı.

Tatar, “Ne mutlu bize ki KKTC turizminde 43. yılını dolduran bir örgütümüz var. Bu örgütün 43 yıl yaşaması bizim bir zenginliğimizdir” dedi.

Başbakan Tatar, rehberlere ne gibi katkılar verebileceklerinin hükümetin gündeminde olduğunu da aktararak, “Turizm bakanımız ile birlikte sizlerin beklentilerini anlayabilmek, ona göre açılımlar yapabilmek bizlerin görevidir. Turizmin gelişmesi için dil bilen, kültürlü ve anlatma kabiliyeti olan rehberlerimizin sayısının artırılması gerekmektedir. KKTC’yi ziyaret etmekte olan turistlerin sayısı nasıl ki artıyorsa rehber sayısının da artması gerekiyor” ifadelerini kullandı.