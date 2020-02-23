MTG durdurulamıyor 5-0

Yer: Mağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Cemal Sarı, Mustafa Torun, Emre Öztaşlı

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Yasin Kurt, Yusuf Beyazi, Mehmet Erol(Dk.86 Sami), Mehmet Gürlü, Adil Uçar, Ünal Kaya, Arif Uysal(Dk:78 Amani ), Nevzat Duran

(Dk.74: Şenol), Dinopeter, Peter Ebi

Küçük Kaymaklı: Efe Erdem Karakaş, Barkın Özaşık, Yusuf Özbahar, Osita, Sena Develioğlu, Giscard, Okakor, Mehmet Güçben( Dk.46 Mehmet Öztürk), Berkem Nurdal, Muhammet Nazik( Dk.63 Emre), Bahadır Göçben( Dk.79 Boran)

Goller: Dk.8: Mehmet Erol, Dk.15: Arif Uysal, Dk.42: Dinopeter, Dk.76: Peter Ebi, Dk.82: Şenol Şöför

Süleyman REBGE

K-Pet Süper Ligi’nde Mağusa Türk Gücü kendi sahasında konuk ettiği K.Kaymaklı’yı 5-0 mağlup etti ve en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği’nin kaybettiği haftada puan farkını açtı.

Dk.8: Mehmet Erol’un uzak mesafeden attığı şut uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

Dk.12: Dino Peter ceza sahası dışından soluna çekip vurdu fakat kaleci kornere çeldi.

Dk.15: Dinopeter soldan ortaladı arka direkte Arif vurdu topu ağlara gönderdi. 2-0

Dk.31: Sağ kanattan Adil yerden ortaladı; Peter vurdu kaleci kurtardı.

Dk.42: Hızlı gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Arif soldan ortaladı Dinopeter boş pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. 3-0

Dk.76: Sol kanattan Dinopeter’in soldan ortasında Peter Ebi vurdu ve topu ağlara gönderdi. 4-0

Dk.82: Dinopeter’in soldan ortasında Şenol kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 5-0

Dk.90: Dinopeter’in pasında ceza sahasına giren Mehmet Gürlü soldan vurdu top yandan dışarıya çıktı. Karşılaşmada başka gol olmazken maç 5-0 sona erdi.

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 50’ye çıkarırken Küçük Kaymaklı 29 puanda kaldı.