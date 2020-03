Kabus sürüyor

İtalya’da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak Bin 441'e yükseldi. Yunanistan'da corona virüs nedeniyle üçüncü ölüm gerçekleşti. Ülkede, 91 ve 67 yaşlarındaki iki kişi bugün hayatını kaybetti. İran'da da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi. ABD'de ise yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakasından ölenlerin sayısı 49'a yükseldi. İspanya'da virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 191'e yükselirken hızlı bir şekilde artan vaka sayısı 5 bin 945 oldu. Fransa'da ise salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi. Ekvador'da da coronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

ABD'de virüsten ölen sayısı 49'a yükseldi

ABD'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakaları yayılmaya devam ederken, New York'ta bir kişinin öldüğü bildirildi. Böylece ABD'de Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı 49'a yükseldi.

New York Valisi Andrew M. Cuomo, New York Hastanesinde tedavi gören 82 yaşındaki bir kadının yeni tip Corona virüsten tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşlı kadının daha önce solunum yetmezliği yaşadığı ve 3 Mart'tan bu yana New York Hastanesinde tedavi gördüğünü ifade eden Vali Cuomo, New York'ta şu anda teyit edilmiş 524 vakanın bulunduğunu kaydetti.

New York'taki ölüm vakası ile birlikte ABD'de Corona virüs salgınından ölenlerin sayısı 49'a yükseldi.

Pentagon resmi ziyaretleri askıya aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tüm ziyaretçi giriş çıkışlarını durdururken, resmi ve yarı resmi tüm ziyaretleri de durdurma kararı aldı.

Bunun yanı sıra, bakanlık, ABD'deki personelin tüm iç hat seyahatlerini da yasakladı. Buna göre, çeşitli üslere görevlendirilmiş askerler dahi görev yerlerine gidemeyecek.

Çin’de ölü sayısı 3 bin 193 oldu

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193’e çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle ülkede son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti, 11 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 3 bin 193’e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 3 bin 610’unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824’e yükseldi.

Şüpheli vaka sayısı 115, müşahade altındaki kişi sayısı 10 bin 879’a gerilerken, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 65 bin 541’e çıktı.