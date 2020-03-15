Daha bilimsel olmalıydı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, hükümetin corona virüs konusunda aldığı önlemleri değerlendirerek daha etkin ve bilimsel yaklaşım gerektiren tedbirlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü; İtalya, Çin ve ABD yetkililerinin açıklamalarını yakından izlediğini kaydeden Çakıcı, Kıbrıs'ta ise ilk etapta sanki virüs bize gelmeyecek gibi davranıldığını ifade etti. Corona virüsün dünyada yayılış biçimine dönüp bakılması gerektiğini belirten Çakıcı, biz de kendi örneğimizi, bunlara bakarak oluşturmalıyız şeklinde konuştu. Bulunduğumuz dönemin anormal bir dönem olduğunu kaydeden Çakıcı, "Dünya olarak bir salgınla karşı karşıyayız, 3-5 günde bitecek bir olay değildir. Sakin bir şekilde bilimsel kararlar almamız gerekiyor" dedi.

Hükümetin aldığı tedbirlerde muğlaklıklar olduğunu ifade eden Çakıcı önlemlerin daha da net olarak açıklanması gerektiğini söyledi. Bakanlar Kurulu’nun kamuda Polis, İtfaiye, Sağlık, Sivil havacılık, Maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu çalışanlarının 27 Mart 2020 tarihine kadar idari izinli olduğunu belirttiğini ancak benzeri hizmetlerin ne olduğunun açıklanmadığını kaydetti. Çakıcı şöyle devam etti: “Özel sektörde de eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde diğer yerlerin de aynı tarihe kadar kapalı olacağı bildirilmiştir. Burada da özel sektör de de hangi hizmetlerin olabileceği tam olarak net değildir. Şu anda özel hastane ve yataklı kliniklerin devletle nasıl bir ilişkide olabileceği ve nasıl hizmet vereceği belirsiz olarak görünmektedir” ifadesini kullandı.

