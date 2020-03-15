600 bin iptal 

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis gazetesi “TUI Group’un Getireceği 600 Bin Turist Havaya Uçtu… Olağanüstü Hal Nedeniyle Ön Ödemeleri Durdurdu” başlıklı haberinde Rum turizminde tehlike çanlarının çaldığını duyurdu.

Gazete; 2020’de Güney Kıbrıs’a çoğunlukla İngiltere ve Almanya’dan 600 bin civarında turist götürmesi söz konusu olan TUI Group’un Rum tarafında çalıştığı 4 büyük turizm acentesine covit-19 nedeniyle “mücbir sebep” (zorlayıcı sebep) mektupları göndererek rezervasyon/ön ödemeleri durdurduğunu haber verdi.

Gazete; “İptaller Ay. Napa’da Korku Yaratıyor… Zannettu: Otellerimizdeki Durum Dramatik” başlıklı haberinde ise, Güney Kıbrıs’a giden toplam turistlerin yüzde 40’ını ağırlayan Ay. Napa’daki otellerin Mart, Nisan ve Mayıs ayı için yapılan rezervasyonların sürekli iptal edildiği, bu durumun Temmuz ve Ağustos’ta da devam edeceği yönünde bilgiler dolaştığına dikkat çekti. Ay. Napa Belediye Başkanı Hristos Zannettos, bölge otellerinin durumunun çok dramatik olduğunu, sektör çalışanları arasında umutsuzluk hakim olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesi de dünkü manşetinde şu başlıkları kullandı:

“Yeni Bir Emre Kadar Kapılar Turistlere Kapalı… Okullar 10 Nisan’a Kadar Kapalı Kalacak… Spor Salonları ve Spor Alanlarının İşleyişi Askıya Alındı… Çin, İtalya, İran, Kore’den Gelenler Karantinaya.”

İngiltere ve Yunanistan’a kapılar açıldı

Gazete, İngiltere’nin ise Perşembe günü, oraya gidenlerin 14 gün evlerinde tecritte olmasını gerektiren 2’nci kategoriye alındığını, Pazartesi günü hem Yunanistan’ın hem de İngiltere’nin 2’nci kategoriye alınması direktifi verildiğini ancak birkaç saat sonra, Rum Bakanlar Kurulu’nda bu direktifin revize edildiğini ve her iki ülkenin de 3’üncü kategoriye düşürüldüğünü yazdı.

Aynı gazete; “Sınırlara 15 Gün Kilit… Okullar 19 Mart’a Kadar Kapalı Kalacak… Kıbrıslı Üniversite Öğrencileri Hakkında Hiçbir Öngörü Yok” başlıklı haberinde ise, Güney Kıbrıs’ın yarın itibarıyla 15 gün süreyle karantinaya girdiğini, deniz, hava ve kara giriş noktalarından, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, ülkede izinli ikamet edenler ve çalışanlar, diplomatik misyon personeli ve yabancı uyruklu öğrenciler hariç kimsenin girişine izin verilmeyeceğini yazdı.

Paskalya korkusu

Bu tedbirin, yurtdışında üniversite eğitimi görmekte olan ve Paskalya tatili için topluca Güney’e dönmesi bekleyen Rum öğrencileri kapsamadığına dikkat çeken gazeteye göre açıklanan önlemler çerçevesinde, KKTC-Güney Kıbrıs kara kapılarından Avrupalı ve üçüncü ülke vatandaşlarının geçişleri yasaklandı. Geçiş yapacak olanlara (Kıbrıslı Türkler ve Rumlar) bu konuda “cimri davranma” çağrısı yapıldı. Güney’de eğitime verilen ara da Paskalya’ya (10 Nisan) kadar uzatıldı.

Kiliseye mesaj verildi

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in covit-19 önlemlerini duyurmak için dün akşam gerçekleştirdiği halka seslenişinde “Kimse önlemlerin üzerinde değildir. Herkes alınan kararlara uyacak” dediğine dikkat çekti.

Gazeteye göre, adını vermemiş olmasına rağmen Anastasiadis, bu uyarısı ile, Rum yönetiminin yasaklama önlemlerini dikkate almayacağını açıklayan Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi’ne net mesaj verdi.