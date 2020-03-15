Kararlar yetersiz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulu'nun ilan ettiği kararların son derece yerinde ama eksik kararlar olduğunu savunarak, hükümetin olağanüstü durum ilan etmeden başarılı olamayacağını kaydetti.

Arıklı yazılı açıklamasında, bu kararlar yanında ekonomik ve sosyal hayattaki yan etkileri giderecek tedbirlerin de alınabilmesi için mutlak surette Anayasa’nın 124. maddesi uyarınca Olağanüstü Durum İlan edilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

“Hükümetin olağanüstü kararları alıp uygulayabilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarması elzemdir. Bu kararnameleri çıkarma yetkisini de ancak olağanüstü durum ilanı ile mümkündür.

Ayrıca alınması gereken ekonomik tedbirler de vardır. Özel sektörün faaliyetlerinin sonlandırılması ile ortaya çıkacak ekonomik bunalımın aşılabilmesi için fonlardaki paraların kullanılması, bankacılık faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi, faiz uygulamalarının gözden geçirilmesi, özel sektör çalışanlarının Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının desteklenmesi gibi daha birçok radikal kararlar üretilmesi gerekebilecektir. Hükümetin Olağanüstü Hal (Durum) ilan edip kararname çıkarma yetkisi elde etmeden bu tür kararları alması mümkün değildir. Aynı şekilde kısmı sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden alınan tedbirlerin başarıya ulaşması da mümkün olmayacaktır.”