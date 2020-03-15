Yabancılara  çıkış serbest

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgede Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan yolcu girişlerinin kapatıldığını; sadece yabancı uyruklu yolcular için çıkışlara izin verileceğini duyurdu. Bakanlık, 18 Mart törenleri dahil ülke genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet gibi törenlerin iptal edilmesine ve Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde eğitime 3 hafta süre ile ara verilmesine de karar verdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde ilgili mercilere gönderdiği genelgede, yeni tip Corona virüsü (COVID-19) önlemleri kapsamında alınan kararları duyurdu.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan ve Bakan Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan ‘Kovid – 19' konulu özel genelgede, salgının başta İtalya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde hızla yayıldığını ve salgının merkezinin Avrupa'ya doğru kaymasına sebep olduğunu vurgulanarak, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri kapsamında hastalığın hızla yayıldığı Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda hakkında tedbirler alındığını duyuruldu.

Buna göre, anılan ülkelerden, Türkiye'ye yolcu girişlerinin tüm hudut kapılarında durdurulduğu, anılan ülke vatandaşları ile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan diğer 3. ülke vatandaşlarının 14.03.2020 tarihi itibariyle Türkiye'ye alınmayacağını açıklandı.

Belirtilen ülkelerin vatandaşlarının ülkemizden çıkışlarında herhangi bir kısıtlama olmadığı ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu ülkelere seyahatlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

18 Mart törenleri iptal edildi

Genelgede ülke genelinde şu talimatlar verildi:

*Avrupa'da virüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelerden gelen vatandaşlarımızın – kamu görevlileri de dahil- koronavirüs testleri ve ilgili tetkiklerin yapılması için sağlık kurumuna yönlendirilmesi ve vatandaşlarımızın yurda giriş yaptığı andan itibaren 14 gün süreyle sağlık kuruluşları ile koordineli olarak ikametlerinde kalmaları için uyarıların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması,

* Bütün illerimizde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programları ile diğer etkinliklerin iptal edilmesi,

* Ülke genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet gibi törenlerin iptal edilmesi,

* Valiler ve kaymakamlar başkanlığında düzenlenen Vatandaşla Buluşma Toplantıları'nın iptal edilmesi,

* Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetlerin iptal edilmesi,

* Bakanlığın hizmet verdiği Hükümet Konakları, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri/okulları ile merkez veya taşra birimlerinde gerekli koruma ve hijyen tedbirlerinin alınması, dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin düzenli olarak yapılması…