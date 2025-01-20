Hamas, İsrail'le varılan ateşkes anlaşması gereği, üç İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti. Esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında üç rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Gazze kentindeki Saraya Meydanı'nda hazır bulunan Kızılhaç ekibi, üç İsrailli kadın esiri Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan teslim aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kızılhaç, üç İsrailli esirin kendilerine teslim edildiğini ve Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerine doğru yola çıktığını bildirdi.

Al Jazeera, rehinelerin teslim edildiği görüntüleri paylaştı.

Üç kadın 7 Ekim 2023 tarihinde, Hamas'ın yaklaşık bin 200 kişiyi öldürdüğü ve 251 kişinin rehin alındığı saldırı sırasında rehin alınmıştı.

Gonen 7 Ekim 2023'te Nova festivalinden, çifte İngiliz vatandaşı Damari ve Steinbrecher ise İsrailli yerleşimcilerin bulunduğu Kfar Aza'daki evlerinden kaçırılmıştı.

İsrail'in de 90 Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyor. İsrail'in gözaltı merkezlerinde tuttuğu, bugün serbest bırakılacak mahkumların çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

Filistinliler serbest bırakılacak

İsrail Hapishane Servisi, Hamas ile yapılan rehine-ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak 90 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasına hazırlanıyor. Kurum sözcüsü, “Hapishane Servisi, rehine takası kapsamında çeşitli cezaevlerinden serbest bırakılacak mahkumlarının listesini aldı,” şeklinde bir açıklama yaptı. Serbest bırakılacak 90 mahkumun listesi paylaşıldı. Mahkumlar, Hapishane Servisi tarafından Batı Şeria’da bulunan Ofer Hapishanesi’ne nakledildi. Üzerinde Kızılhaç arması taşıyan büyük otobüslerin Ofer Hapishanesi’ne girdiği görüldü. Burada Kızılhaç temsilcileri tarafından kimlik doğrulaması yapılacak ve mahkumlar, üç İsrailli rehine İsrail'e teslim edildikten sonra serbest bırakılacak. İsrail basınına göre, mahkumların 78’i Batı Şeria’ya, 12’si ise Doğu Kudüs’e götürülecek.

Kutlamalara yasak, taarruza hazırlık

İsrail ordusu, “mahkumların serbest bırakılmasının ardından yapılacak kutlamalar ve yürüyüşleri engellemek için adımlar atılacak” denildi.

İsrail iç güvenlik istihbarat servisi Şin Bet'in, serbest bırakılması beklenen Filistinli mahkumların ailelerini bu konuda uyardığı bildirildi.

İsrail ordusu ayrıca, Batı Şeria’daki güvenlik önlemlerini artırarak bölgeye ek birlikler sevk ettiğini duyurdu.

Ordu sözcüsü "olası saldırıları önlemek amacıyla savunma önlemleri güçlendirilirken, Hamas’ın Batı Şeria’da bir varlık oluşturmasını engellemek için saldırı planlarının hazırlandığı" ifade edildi.

İsrail ordusu, bu eylemlerin Filistin Yönetimi'yle birlikte düzenlendiğini iddia etti.

Ateşkesin ilk aşamasında ne var?

Ateşkesin ilk aşamasında esir takası yapılacak. 6 hafta sürecek ilk aşamada Hamas 33 İsrailli esiri serbest bırakacak. İsrail de her kadın asker için 50, her sivil esir için de 30 Filistinli mahkûmu serbest bırakacak.

İsrail ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları salıverecek.

İsrail ayrıca kademeli olarak silahsız Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmesine ve günde 600 kamyona kadar yardımın bölgeye girmesine izin verecek. İsrail ordusunun Kızılhaç’tan teslim aldığı Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher aslı esirler sağlık kontrolü için Sheba Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girerken esir takası öncesinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Gazze kentinin Saraya bölgesinde toplandı.



Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025, 09:34