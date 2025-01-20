Fiyatlar uçtu

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda salatalık 100, patlıcan 130, taze bakla 200 liradan satıldı.
Çilek ve kestane 250 liradan alıcı beklerken, brokoli 80, taze fasulye 150, kabak 100, pancar 50 liradan satışa sunuldu. Bu hafta C vitamini deposu portakal ve mandalina ise 35 lira ile 40 lira arasında değişen fiyatlarla tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşlar, neredeyse tüm ürünlerin 3 haneli rakamlara satıldığını belirterek, fiyatlardan dert yandı. Vatandaşlar, ucuz ürün sayısının çok az olduğunu, yemeklik sebzelerin ise alınamayacak kadar pahalı olduğunu belirterek, yetkililerin piyasada etkin denetim yapmasını talep etti.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Salatalık: 100 TL
Domates: 55 TL
Patlıcan: 130 TL
Biberler: 70 TL
Soğan: 25 TL
Patates: 50 TL
Bakla: 200 TL
Ayşe kadın fasulye: 150 TL
Kabak: 100 TL
Havuç: 50 TL
Pancar: 50 TL
Karnabahar: 35 TL
Brokoli: 80 TL
Limon: 20 TL
Muz: 60 TL
Ayva: 80 TL
Elma: 50 TL
Armut: 80 TL
Formosa erik: 100 TL
Nar: 65 TL
Bursa kestane: 250 TL
Çilek: 250 TL KG
Mandalina: 35 TL
Portakal: 35 – 40 TL