Fiyatlar uçtu

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda salatalık 100, patlıcan 130, taze bakla 200 liradan satıldı.

Çilek ve kestane 250 liradan alıcı beklerken, brokoli 80, taze fasulye 150, kabak 100, pancar 50 liradan satışa sunuldu. Bu hafta C vitamini deposu portakal ve mandalina ise 35 lira ile 40 lira arasında değişen fiyatlarla tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşlar, neredeyse tüm ürünlerin 3 haneli rakamlara satıldığını belirterek, fiyatlardan dert yandı. Vatandaşlar, ucuz ürün sayısının çok az olduğunu, yemeklik sebzelerin ise alınamayacak kadar pahalı olduğunu belirterek, yetkililerin piyasada etkin denetim yapmasını talep etti.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Salatalık: 100 TL

Domates: 55 TL

Patlıcan: 130 TL

Biberler: 70 TL

Soğan: 25 TL

Patates: 50 TL

Bakla: 200 TL

Ayşe kadın fasulye: 150 TL

Kabak: 100 TL

Havuç: 50 TL

Pancar: 50 TL

Karnabahar: 35 TL

Brokoli: 80 TL

Limon: 20 TL

Muz: 60 TL

Ayva: 80 TL

Elma: 50 TL

Armut: 80 TL

Formosa erik: 100 TL

Nar: 65 TL

Bursa kestane: 250 TL

Çilek: 250 TL KG

Mandalina: 35 TL

Portakal: 35 – 40 TL