Kıskançlık krizi geçirdi

Girne’ye bağlı Alsancak’ta bir evde kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada imam nikahlı eşini bıçakla yaralayan ve parmağını kıran 29 yaşındaki Mustafa Bozkaya tutuklanarak, dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek tutukluluk emri alındı. Duruşmada konuşan zanlı ise sadece tartıştıklarını, darp ve yaralama olmadığını iddia etti.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı Mustafa Bozkaya’nın, 18 Ocak 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesinde bulunan ikametgahının salon odası içerisinde, kıskançlık sebebiyle aralarında çıkan tartışma sonucu imam nikahlı eşi N.A.’yı elleriyle boynundan tutup sıkmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

Zanlının, genç kadına, “Valizini ve eşyalarını al git buradan” deyip hakaret ettiğini kaydeden polis;

mutfak çekmecesinden aldığı 40 santimlik ekmek bıçağını genç kadına doğru sallayarak sol omuzunda 10 santim kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Polis; ardından zanlının, imam nikâhlı eşinin sağ yüzük parmağını tutup bükerek, kırılmasına sebebiyet vermek suretiyle vahim zarara uğrattığını kaydetti. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, çiftin komşularının sesler duyduğunu söylediğini, onlardan ifade alınacağını belirtti. Evde başlayan ve sokağa taşan kavgayla ilgili kamera görüntüsü olup olmadığını da araştıracaklarını ifade eden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise sadece tartıştıklarını, bıçak çekmediğini iddia etti.

Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.