Zaferini ilan etti

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan mevcut solcu başkan Lula da Silva, "Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir" derken, rakibi Bolsonaro sonuçları tanımadığını açıkladı. Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da kritik genel seçimlerin ikinci turunun (Eleiçao Geral Ordinaria) sonucu netleşti.

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 99,89'u sayıldı. İşçi Partisi (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı solcu Luiz Inacio Lula da Silva, geçerli oyların yüzde 51,79'sunu alarak zafer ilan ederken, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu sağcı Flavio Bolsonaro ise yüzde 48,21'de kaldı.

Bolsonaro, sonuçları tanımadığını ve seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını açıkladı.

Lula da Silva destekçileri, seçim zaferini sokaklarda coşkulu bir şekilde kutladı.

81 yaşındaki Luiz Inacio Lula da Silva, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, "Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Sao Paulo kentindeki bir otelde seçmenlerine hitap eden Lula da Silva, bu görev süresinin ardından tekrar aday olmayacağını belirtti.

Lula da Silva, destekçilerine teşekkür ederek, "Tüm bunları size borçluyum. Brezilya demokrasisini kurtardı, seçimi dürüstlük, milliyetçilik ve demokrasi kazandı. Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır." dedi.

Siyasi kariyerindeki bu dönüm noktasına değinen Lula da Silva, "Büyük bir gurur duyuyorum. Çünkü bu ülkede üniversite diploması olmadan dört kez demokratik yollarla seçilen tek devlet başkanıyım." diye konuştu.

Bolsonaro seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı

Lula da Silva'ya yenilen sağcı aday Flavio Bolsonaro, sonuçları tanımadığını ve seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını açıkladı.

Seçim sonucunu tanımayacağını vurgulayan Bolsonaro,” Tarihte ilk kez, tek bir kalemde oyunun kuralları değiştirildi. Farklı eyaletlerdeki Brezilyalılar arasındaki eşitlik ilkesi tamamen ihlal edildi. Sandıkların yeniden açılmadığı eyaletlerde ne kadar oy alabileceğimi asla bilemeyeceğim. Seçimleri bu gerçekleşme biçimiyle tanımak imkansızdır. Sonuçların iptalini talep edeceğim." ifadelerini kullandı.

