TBMM’de onaylandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) temsilciliğinin bulunmadığı ülkelerde, Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik veya konsüler temsilcilikleri, talep olması halinde KKTC vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sunacak.

KKTC Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkındaki Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, komisyonda yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan anlaşmanın ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini sağlayacağını ifade etti. Ekinci, “KKTC temsilciliği bulunmayan ülkelerde KKTC vatandaşlarına hukuki zemin çerçevesinde konsolosluk hizmeti sunulmasının vatandaşların karşılaştığı mağduriyetlerin önlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir” dedi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de yaptığı paylaşımda Türkiye’nin, dünyanın en büyük üçüncü diplomatik temsilcilik ağına sahip olduğuna dikkat çekti.

Serim, “Anlaşmaya göre; KKTC vatandaşlarının herhangi bir yerde karşılaştıkları mağduriyetlerin önlenmesine katkı sunulacağını ve konsolosluk hizmeti alabilmelerine imkan tanınacağını vurguladı. Serim, “Bulundukları ülkelerde gözaltına alınmaları, tutuklanmaları ya da hapis cezası almaları durumunda gerekli desteğin sunulması sağlanacaktır” dedi.

Serim, “Kendi vatandaşımızdan ayrı görmediğimiz Kıbrıs Türkü’nü, dünyanın hiçbir yerinde yalnız bırakmayacak ve Türkiye Cumhuriyeti olarak her daim yanında olacağız” ifadelerini de kullandı.

