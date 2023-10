Milyonlarca insan perişan

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine su vermeye başlamasına rağmen su krizinin devam ettiği belirtildi.

Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Hüsni Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının, Gazze'nin güneyine su vermeye başladığını söyledi.

Gazze'ye verilen su miktarının hala çok az olduğuna dikkati çeken Muhenna, suyun pompalanması için gerekli elektriğin Gazze'de bulunmaması nedeniyle krizin hala devam ettiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ekmek kriziyle de karşı karşıya.

Her kısıtlamanın bir diğeriyle bağlantılı olduğu, elektrik kesintisi nedeniyle değirmenlerin çalışmadığı ve unun üretilemediği Gazze'de, ekmeğin temel malzemesi un da kısıtlı miktarda bulunuyor.

Un olmaması nedeniyle bölgede pek çok fırın kepenk kapatırken ekmek yapabilen sadece birkaç fırın hizmet veriyor.

Ancak burada da Filistinliler, ailelerine yetecek kadar ekmek alamıyor.

Fırıncılar, her ailenin ekmek alabilmesi için bir kişiye yaklaşık bir kilogram gelen ekmek paketinden sadece bir tane veriyor.

İsmini vermek istemeyen bir fırın sahibi, AA muhabirine Gazze Şeridi'nde un bulunamadığı için durumun daha da kötüleştiğini söyledi.

Ölü sayısı arttı

Bu arada İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 2 bin 670'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de 220 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde Gazze'deki toplam can kaybı 2 bin 670'e yaralı sayısı da 9 bin 600'e ulaştı.

Gazze'de ölenler arasında 750 çocuk bulunuyor. İsrail'de ise can kayıpları bin 300'ün üstünde. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşiyor.

Elektrik olmayan kentte, su da tükenmek üzere.

Kara harekatı bekleniyor

Bir yandan gözler İsrail'in başlatacağı kara harekatında.

İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.

Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

Rusya ve Çin’den diplomatik adım

Rusya ve Çin'den de diplomatik adımlar var. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni pazartesi akşamı Türkiye saatiyle 10'da Gazze gündemiyle toplantıya çağırdı. 15 üyeli konsey, Gazze'de acil bir insani ateşkes sağlanması için bir araya gelecek. Rusya ayrıca, sivillere yönelik şiddetin kınanmasını içeren bir taslağı oylamaya sunacak.



Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 09:42