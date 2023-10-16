Beğeni topladı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan geleneksel kıyafetler görücüye çıktı, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu, Kıbrıslı Türk fotoğrafçılara ait 31’inci Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül alan ve gösterime sunulan farklı kategorilerdeki 89 fotoğraf sergilendi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür ve Tanıtım Günleri” çerçevesinde “Fotoğraf ve Geleneksel Kıyafetler Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın yanı sıra Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ile KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başlayan etkinlik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açılış konuşmasıyla devam etti.

Kırgızistan’da düzenlenen 3.Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali’nde birinci olan Kıbrıslı Türk sanatçı Begüm Tekakpınar’ın müzik dinletisinin de yer aldığı etkinlikte, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu halk dansları gösterisi sundu.

89 fotoğraf sergilendi

The Landmark Hotel’de yer alan sergide, KKTC’den götürülen Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan geleneksel kıyafetler ve Kıbrıslı Türk fotoğrafçılara ait 31’inci Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül alan ve gösterime sunulan farklı kategorilerdeki 89 fotoğraf sergilendi.

Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Bakü’de tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü kaydetti. Aliyev ile Azerbaycan ziyaretinin anlamını ve kendileri için ne ifade ettiğini konuştuklarını dile getiren Tatar, “Hepinize selamları vardır” dedi. Tatar, KKTC devleti olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte dost ve kardeş ülke Azerbaycan ve diğer Türk devletleriyle ilişkilerini geliştirmek için olağanüstü bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün güçlü bir halk olduğunu vurgulayan Tatar, “Her yerde varız, var olmaya devam edeceğiz ve başaracağız” dedi.