Fasulye 130 lira

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda Ayşe kadın fasulye 130 liradan tezgaha konulurken, kolokas 90 bamya ve barbun 80 liradan alıcı bekledi. Narenciye ülkesi Kuzey Kıbrıs’ta mandalina ve limon kilosu 30, portakal ise 35 liradan satışa sunuldu. Domates ve salatalık da 35 liradan alıcı bekledi.

Meyvelere bakıldığında ise; avokado ve 100, üzüm, kivi 70, şeftali ile armut da 60 liradan satıldı.

Vatandaşlar, meyve ve sebze fiyatlarının yüksek oluşundan dert yandı. Pazar esnafı ise üretim maliyetlerinin gün geçtikçe arttığını belirterek, bunun fiyatlara yansıdığını söyledi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Taze fasulye: 130 TL

Bamya: 100 TL

Kolokas: 90 TL

Domates: 35 TL

Salatalık: 35 TL

Biber: 40 TL

Patlıcan: 30 TL

Mor lahana: 60 TL

Patates: 32 TL

İncir: 100 TL

Kivi: 70 TL

Nektarin: 60TL

Şeftali: 60 TL

Armut: 60 TL

Greyfurt: 40 TL

Portakal: 35 TL

Mandalina: 30 TL

Limon: 30 TL