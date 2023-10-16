"Toplu iflas olacak”

Ömer KADİROĞLU

Turizmin merkezi olan Girne’deki esnaf, satışların istenilen düzeyde olmadığını belirterek, hükümetin turizme önem vermesini istedi. Diyalog muhabirine konuşan esnaf “turist sayısı artarsa işlerimiz de artar. Turizm yerinde sayarsa toplu iflas kaçınılmaz olur” diyerek yetkilileri uyardı.

Girne çarşısında uzun yıllar hizmet veren mağaza işletmecileri, antik limanda restorasyon çalışmaların uzamasının bölgeyi olumsuz yönde etkilediğini de belirtti. Antik liman için Girne’ye giden turistlerin, çarşıya da uğradığını belirten işletmeciler “bu yıl restorasyon çalışmaları yüzünden büyük kayıplarımız oldu” dedi.

Ne dediler..?

Şenol Vardar

“Girne’de 40 yıldır esnafım ve şu anda işlerimiz biraz düşüştedir. Kış ayları genelde sakin geçiyor. Geçmiş yıllara nazaran işlerimiz pekiyi değil ancak pandemi döneminden biraz daha iyi durumdayız. İnşallah ilerleyen yıllarda da daha iyi durumda oluruz. İşlerimizle ilgili değil KKTC’de hiçbir konuda hiçbir zaman ileriyi göremezsiniz. Bir ülkede yılda 3 kez bakan değişirse o ülkede işler yolunda gitmez. Bu nedenle işlerimizle ilgili de ileriyi göremiyoruz. Mesele antik limanın tamiratı bu kadar uzun olmamalıydı. Yaz sezonunda turizme kazandırılmalıydı. Ancak her işte olduğu gibi bunu da berbat ettik.”

Abdullah Özpolat

“Girne’de 18 yıldır esnafım ve 4 mağazam var. İşlerimiz geçtiğimiz yıla göre çok kötü durumda. Yaz sezonunu kötü bir şekilde geçirdik. Beklediğimiz gibi bir yaz sezonu olmadı ve yaptığımız hazırlıklara rağmen beklentilerimizin olmaması bizi hüsrana uğrattı. Geçen yıl daha fazla satış yaptık ve bu yıl o satıştan daha fazla sipariş yaptık ancak hepsi elimizde kaldı. Tüm girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar ve dövizdeki çalkalanmalar nedeniyle insanlar tatil yapamadı ve bu nedenle de işlerimiz düştü. Bu çarşıdaki iş potansiyeli böyle devam ederse çarşı çökecek ve çok dükkân kapanacaktır. Şu durumda işlerimizle ilgili ileriyi görmek pek mümkün değildir.”

Bostan Yolcu

“Girne’de şu anda turist sayısının azlığı nedeniyle iş yapamıyoruz. Girne’de yaz sezonu çok iyi olmasa da kötü de geçmedi ancak hayat şartlarından dolayı insanların alım gücü düştü ve bundan dolayı da istediğimiz verimi elde edemiyoruz. İnsanlar mutlu olunca alışveriş yapar ancak insanlar geçim derdinde olduğu için ve hayat şartları zorlaştığı için alışveriş yapmıyorlar. İşlerdeki durağanlık devam ederse tüm sektörlerin ileride bir yerde tıkanacağını söylemek mümkündür. Esnafın önünü görebilmesi ve daha güçlü olarak yoluna devam edebilmesi için hükümetin destek olmasını istiyoruz.”

Hıdır Kurnaz

“İşlerimiz öğrencilerin gelmesine rağmen artan kiralar ve piyasa fiyatları nedeniyle çok da iyi değildir. Türkiye ile buradaki ürünlerin özellikle meyve ve sebzelerin fiyatları karşılaştırıldığında buranın çok daha pahalı olduğu görülüyor ve çok sayıda kişi de burada okumaktan vazgeçip geri dönüyor. Piyasada ciddi denetimler yapılmalı ve bu ülkeye daha fazla turist nasıl çekilir bu konuda çalışmalar yapılmalıdır. Yaz sezonuna baktığımız zaman geçen yıla göre daha iyiydi ancak gerek devlete olan yükümlülüklerimiz gerekse dükkan giderlerimizin artması ile kar oranlarımız çok düştü. Esnaf ileriyi göremiyor. Son 3-4 yıldır yarınımızın ne olacağını bilemeden işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz.”

Hüseyin Kulak

“Girne’de esnafım ve babamdan kalan dükkanda 40 yılım geçti. İşlerimiz bugün orta haldedir. Ne iyi ne de kötü durumdayız. Yaz sezonu bu yıl yavaş başladı. Pandemi döneminden önceki yıllara baktığımızda bu yıl yaz sezonu hem geç başladı hem de durağan geçti. İşlerimizle alakalı pandemi öncesindeki yıllara kıyaslama yaptığımızda bayağı bir kötü durumdayız. Kazandığımız parayla geçinemiyoruz. Turist sayısının artması lazım. Antik limandaki çalışmaların uzaması da işlere olumsuz etki yarattı.”

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 09:41