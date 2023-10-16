‘Hedefe ulaşıldı’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçesi yöneticilerinin Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ne yaptıkları ziyarette belediyelerin birleşmesini hedefleyen yerel yönetim reformunun amacına ulaştığı vurgulandı.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, birleşme ile birlikte belediyelerin kaynaklarını daha verimli kullanmaya başlayarak güç kazandıklarını ve yatırım yapabilecek duruma geldiklerini belirtti.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ni ziyarette yaptığı konuşmada, Belediye Reformu’nun belediyelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, verdikleri hizmetlerin etkinliğinin arttırılması ve ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçirebilmelerine olanak yaratabilmek amacıyla gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, bu amaca ulaşıldığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçen yasalar sayesinde belediyelerin mali yapılarının güçlendirilerek, idari kapasitelerinin de arttırılacağının altını çizen Savaşan, yapılan değişiklik ile belediyelere sağlanan kaynakların daha etkin ve halkın yararına kullanılacağına ve ayrıca belediye başkanlarının hesap verme sorumluluklarının da arttırıldığına dikkat çekti.

Birleşme süreci başarıyla tamamlandı

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevine yeni gelen Dr. Ahmet Savaşan ve ekibine başarılar diledi.

Ziyarette göreve geldikten sonra yapılan icraatlara ilişkin bilgiler veren Amcaoğlu, yerel yönetimler reformunun gerektirdiği Alayköy ve Gönyeli belediyelerinin birleşme sürecini başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Başkan Amcaoğlu ayrıca, geçtiğimiz günlerde ihaleye çıkılan kanalizasyon projesini örnek göstererek alt yapı eksikliklerinin giderilmesi konusunda ilerleyecekleri yol haritalarını da anlattı.

İnsan odaklı sosyal projelerden de bahseden Amcaoğlu, eğitim ve spora verdikleri öneminin altını çizerek, Gönyeli-Alayköy halkının hak ettiği hizmeti almaya devam edeceğini vurguladı.

Amcaoğlu, Savaşan ve ekibine belediyenin mali durumu ile ilgili de bilgi aktarırken, mali yapısı güçlü bir belediyecilik anlayışı ile ilerleyeceklerini de ifade etti.

