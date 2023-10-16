Tümünü harcamış

Ercan Havalimanı’nda satış sorumlusu olarak çalıştığı telefon mağazasından para çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 24 yaşındaki Umutcan Akıcı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Duruşmada zanlının suçunu kabul ettiği, çaldığı 28 bin 800 TL, 120 Dolar ve 160 Euro parayla bahis oynadığını itiraf ettiği açıklandı. Ayrıca zanlının çaldığı para miktarının yapılacak araştırmanın ardından artabileceği kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, Ercan Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren Vodafone Ercan Shop isimli telefon mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan zanlının 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında toplanan paranın 28 bin 800 TL, 120 Dolar ve 160 Euro ‘luk kısmını tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi. Polis, zanlının iş yeri tarafından yapılan şikâyet üzerine önceki gün tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde çaldığı paralarla bet oynadığını söylediğini aktardı. Polis, iş yeri yetkililerin geriye dönük hesapları kontrol ettiğini, çalınan miktarın artabileceğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 09:44