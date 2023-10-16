Ölümden dönüldü

Ömer KADİROĞLU

Girne -Lefkoşa anayolu üzerinde dün gece 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri 6 yaşındaki çocuk 6 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün gece saat 22.30 sıralarında, Girne -Lefkoşa anayolu üzerinde Lavinium Sitesi yakınlarında meydana geldi.

Lefkoşa istikametine doğru seyreden Ahmet Döner (E-49) yönetimindeki NP 267 plakalı, Yagup Kekeç (E-56) yönetimindeki PK 634 plakalı ve Arzu Över (K-47) yönetimindeki SU 531 plakalı araçların karıştığı kazada biri çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile NP 267 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Halime Döner (K-43) ve İbrahim Emre Döner (E-6) ile SU 531 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İsmail Över (E-51) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavi altına alındığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.