Ölenlerin sayısı 53 bini aştı

Dünya Coronavirüs salgınıyla savaşını sürdürüyor; vaka sayısı bir milyonu geçti, 53 binin üzerinde can kaybı var.

İspanya'da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 932 artarak 10 bin 935'e çıktı. İran'da ise bir günde 134 can kaybı yaşandı.

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı bir milyon 17 bin 567 olurken, can kaybı 53 bin 249'a yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 213 bin 217 oldu.

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı. İspanya, toplamda 117 bin 710 vaka ile Covid-19'un bulaştığı kişi sayısında İtalya'yı geçti.

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi.

Gelen son rakamlarla İngiltere'deki can kaybı Çin'i aştı. Virüsün ilk çıktığı ülkede şu an 3 bin 322 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de yeni tip Coronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 921 artarak 6 bin 58'e yükseldi.

İran'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 134 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 715 olduğunu açıkladı.

Böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 294'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 53 bin 183'e ulaştığını bildirdi.

Fransa'da, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 588 artarak 6 bin 507’ye yükseldi.

Öte yandan, İtalya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 766 kişi artarak 14 bin 681'e çıktı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut virüs vaka sayısının 85 bin 388’e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 119 bin 827'ye yükseldiğini aktardı.

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC), son olarak tespit edilen 86 yeni vakayla ülkede virüs görülen kişi sayısının 10 bin 62'ye yükseldiğini açıkladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Liaoning ve Guangdong eyaletlerinde 29'u yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 31 yeni vaka görüldüğü bildirildi.

Hubey eyaletinin Vuhan kentinde son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 1727 kişinin tedavi altında olduğu, 163 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Böylece Çin'de salgının başından bu yana vaka sayısı 81 bin 620'ye, can kaybı sayısı 3 bin 322'ye ulaştı, 76 bin 571 hasta da iyileşti.

İsrail'de virüs (Covid-19) vaka sayısı 7 bin 30'a ulaşırken, can kaybı 37'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 71 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Belçika'da virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı bin 442 artarak 16 bin 770'e ulaşırken, ölü sayısı da 132 artışla bin 143 oldu.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 578 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan toplam kişi sayısının 5 bin 552'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 61 kişinin daha yoğun bakıma alınmasıyla, yoğun bakım ünitelerinde bulunan hasta sayısının bin 205'e yükseldiği kaydedildi.

İtalya'da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 766 artarak 14 bin 681'e yükseldi.

Vaka sayısı ise 4 bin 585 artarak 119 bin 827 oldu.