Yaşama tutunamadı

Ergazi köyünde önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 67 yaşındaki Özkan Tansu yaşamını yitirdi.

Yamaçtan aşağı inerken kullanımındaki traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Tansu’nun dün akşam tedavi gördüğü Yakın Doğu Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi.

İki çocuk babası Tansu’nun ölümüne neden olan kaza 2 Nisan 2020 tarihinde saat 13.00 sıralarında, Ergazi köyünün kuzey doğu kısmında bulunan Zeytinlik mevkiinde meydana geldi.

Özkan Tansu, yamaçtan aşağıya indiği sırada, kullanımında bulunan BK 523 plakalı traktör sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Traktörün altında kalan Tansu, ağır şekilde yaralandı. Özkan Tansu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi.

Üç kez ameliyat geçiren Tansu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.