Güney'de 11 can kaybı var

Kıbrıs’ın güneyinde küresel salgın Coronavirüs (Covid-19) bir can daha aldı, toplam ölü sayısı 11’e yükseldi. Yapılan açıklamaya göre; 40 yeni vaka tespit edilirken, 64 yaşında bir erkek daha Covid-19 nedeniyle kaybedildi.

Yeni Coronavirüs vakalarının 29’u pozitif bulunan kişilerin temaslarının izlenmesi yoluyla ortaya çıkarıldı. Kıbrıslı Rum uzmanlar 2 vakanın yurtdışı seyahatinden dönen kişilerden saptandığı, 9 vakanın ise geçmişi araştırılan kişilerden olduğunu açıkladı. Dr. Leontios Kostrikis, teyit edilen 396 vakanın 268'inin Coronavirüs'e pozitif bulunan diğer insanlarla temas halinde olduğunu söyledi.

Bugüne kadar 9447 test yapıldığı açıklandı, bu testlerin, Genetik Enstitüsü yanı sıra Lefkoşa ve Limasol Hastaneleri'ndeki mikrobiyoloji bölümü ve özel laboratuvarlar tarafından gerçekleştirildiği duyuruldu.

Yeni doğan bebeğin testi negatif

Alithia gazetesi, Coronavirüs testi pozitif olan ve geçtiğimiz gün Makarios Hastanesinde doğum yapan kadının bebeğine yapılan testin negatif çıktığını yazdı.

Habere göre Makarios Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Avraam İlias, konu hakkında yaptığı açıklamada, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir semptom göstermediğini ifade etti.

Coronavirüs tedavisi gören başka bir çocuğun var olup olmadığı sorusu üzerine İlias, tek teyit edilen çocuk vaka olarak addedilen 3 aylık bir bebeğin bulunduğunu ancak üç günlük tedavinin ardından taburcu olduğunu ve şu anda, her gün takip edildiği evinde bulunduğunu belirtti.

Vakaların yüzde 80’i evde tedavi gördü

Alithia gazetesi bir başka haberinde Güneydeki Kıbrıs Üniversitesi Moleküler Viroloji Öğretim Görevlisi Leontios Kostrikis’in açıklamasına dayanarak, Güney Kıbrıs’taki Coronavirüs vakalarının 240 kişiye denk gelen yüzde 80’nin, hastanede tedaviye gerek kalmadan enfeksiyonu evde geçirdiğini yazdı.

Habere göre Kostrikis, bu kişilerin hastalığı, şahsi doktorlarıyla sürekli temas kurarak, evde yendiklerini belirtti.

Haberde ayrıca hastanede tedavi gören 81 kişiden 29’unun taburcu olduğu da belirtildi.

İki partiden maddi yardım

Fileleftheros gazetesi, AKEL ve DİKO’nun Coronavirüse karşı mücadele için maddi bağışta bulunduklarını yazdı.

Gazete, AKEL’in 20 bin Euro’luk bağışının Kıbrıs Üniversitesi araştırma merkezine gideceğini, DİKO’nun 10 bin Euro değerindeki bağışının ise tıbbi malzemenin alınması için kullanılacağını belirtti.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, siyasi liderlerin de Coronavirüs nedeniyle karantinada olduklarını, parti başkanlarının tüm faaliyetlerini Coronavirüs nedeniyle iptal ettiklerini ve çalışmalarını evden yürüttüklerini yazdı.

Habere göre parti başkanları, çalışmalarını genellikle telekonferans aracılığıyla yürütüyor.

Güney Kıbrıs sıkı tedbirler alan ülkeler arasında

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, AB üyesi 27 ülke arasında, Coronavirüse karşı sıkı tedbirler alan ilk ülkelerden biri olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ın, 13 Mart tarihine kadar uçuşları iptal eden ve okulları tatil eden ilk ülke olduğuna da dikkati çeken gazete, ülkeye girişlerin o zaman sadece yasal sakinler için geçerli olduğunu da belirtti.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2020, 11:01