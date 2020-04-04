Coronovirüs konuşuldu

Başbakan Ersin Tatar, Coronavirüsle mücadele ve ortaya çıkan sorunların aşılması için yapılan çalışmalarla ilgili Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirmek üzere görüşmeler başlattı.

Başbakan bu kapsamda dün TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve beraberindeki Genel Sekreter Halil Hızal, Milletvekili Zeki Çeler ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’dan oluşan TDP heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakan Ersin Tatar görüşmede, TDP heyetine Coronovirüsle mücadelede bugüne kadar yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve bundan sonra yapılması düşünülenlerle, ülke ekonomisine dönük alınan tedbirler hakkında bilgi verdi, TDP heyetinin görüş ve önerilerini dinledi.