Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Eğer gerekli hassasiyeti hepimiz gösterirsek ülke olarak bu krizi göreceli olarak başarıyla atlatabiliriz. Bunu birlikte başarabiliriz, başaracağız.” dedi.

Özersay, ülkedeki gelişmelere, alınan önlemlere ve yapılması gerekenlere ilişkin bir paylaşımda bulundu.

“Bir ülkede test sonucu pozitif çıkanların sayısı neye göre “çok” ya da neye göre “az” tartışılabilir, nüfus ve daha başka faktör dikkate alındığında bu değerlendirme değişir, görecelidir” diyen Özersay, “Lütfen ülkemizde Covid 19 hasta sayısı “azdır” diyerek temkini elden bırakmayalım.” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığımızdan alınan başka verilerden hareketle bazı hususlara dikkat çekmek istediğini söyleyen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Bunu rehavete kapılalım diye yazmıyorum, sadece dedikodu yöntemiyle zaman zaman bazı vatandaşlarımızda yaratılan kaygı halinin gereksiz olduğuna dikkat çekmek için yazıyorum. Panik olmadan alınan tedbirlere uyalım yeter” dedi.



Durumu madde madde anlattı

Özersay, şu hususlara dikkat çekti:

1-“Ülkemizde bu ana kadar bu virüse yakalananların hiç biri ile ilgili bir soru işareti yok, bulaşma kaynağı belli. Yani bir bölümü yurt dışından geldi, geriye kalanlar ise bu gelenlerden bulaştı. Bu noktadan sonra yurt dışından gelen vatandaşlarımız oluyor ama tümü 14 gün karantinada bekletildikten ve test yapıldıktan sonra gerçek anlamda ülkemize girebiliyor, artık yurt dışından gelenlerden (karantina konusundan taviz vermediğimiz sürece) bulaşma riski var diyemeyiz. Ama önemli olan nokta şu: Bu ana kadar test yapılıp pozitif bulunan herkes “temaslı” olarak zaten tahmin edilen isimlerdi ya da “temaslı takibi” yapan ekibin takibe aldığı isimlerdi. Özetle virüs kapan tüm vakaların nereden bulaştığını yetkililerimiz biliyorlar. Bizim için soru işareti olan, “bu nereden virüs kaptı?” şeklinde belirsiz olan yok. Bu da temaslı takibinin önemli ölçüde başarıyla yürütüldüğünü gösteriyor. Pek çok ülkede bu açıdan ipin ucu kaçmış durumda”.



2-“Temaslı olanlar, yani bulaşanlar ise eş, çocuk, birinci derece veya sürekli birlikte aynı ortamda yaşadığı aile bireyi ya da çok sık birlikte olduğu yakın arkadaş kanalıyla bulaştı, elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Bu da (en azından şu ana kadar tespit edilen vakalar esas alındığında) henüz süpermarket, banka veya benzeri ortamlardan yaygın bir bulaşma noktasına gelmediğimizi gösteriyor. Nispeten olumlu olan bu durumu korumak istiyorsak özellikle aile ya da dost ziyaretlerinin kesinlikle yapılmaması, süpermarket ve bankalarda mesafe kurallarına uyulması ve buralarda hijyen ve dezenfekte konularına herkesin özen göstermesi çok önemli.”



3-“Özel ve ilave tedbirler aldığımız Karpaz bölgesi haricinde belirli bir bölgede, o bölgeye özgü yaygın bir bulaşma olduğu söylenemez. Karpaz bölgesinde dahi bulaşma, yukarıda tarif ettiğim gibi esasen aile mensupları arasında, hep bilinen temaslı kişiler arasında oldu. Onun dışında bir bulaşmaya bu ana kadar rastlanmadı. Evet Sağlık Bakanlığımızın önerisiyle süre bir hafta daha uzatıldı ama bu sadece tedbir olarak ve gerekli temaslı takibi daha etkili şekilde tamamlanabilsin diye yapıldı.”

Bütün bu söylediklerinin sadece şu ana kadar tespit edilen vakalarla ilgili olarak geçerli olduğunu ve yeni vakalar ve verilerle tamamen geçersiz hale gelebileceğini kaydeden Özersay, “Yukarıda tarif ettiğim bu durumu korumak, yaygın bir bulaşma ile karşı karşıya kalmamak için ilave tedbirler alabiliriz ama işin özünün ve esasının her bir bireyin sorumluluğunun bilinciyle tedbirlere uyması olduğunu hepimiz anlamalıyız.” İfadesini kullandı.