Yetiş Türkiye

Çiğdem AYDIN- Melis GÜNEL

Coronavirüs krizi nedeniyle ülke ekonomisinin öncü sektörleri olan turizm, eğitim ve inşaat faaliyetlerinin durduğunu belirten Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, devletin aylık 550 milyon lira olan gelirlerinin yüzde 50’den daha fazla bir oranda azaldığını söyledi. Amcaoğlu, Nisan ayı sonuna kadar 150 milyon TL dolayında bir gelir öngörüldüğünü belirtti.

Sosyal ve ekonomik açıdan zor günlerden geçildiğini belirterek, Türkiye’den mali yardım istendiğini ifade eden Amcaoğlu, yıl sonuna kadar yaklaşık 3 milyar 358 milyon liraya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bakan Amcaoğlu, ekonomik çarkların dönmesi için bazı kurumların aktif hale getirilmesi gerektiğini belirtirken, detaylı raporun Ankara’ya gönderildiğini kaydetti.

Mali desteğe ihtiyacımız var

Amcaoğlu, Diyalog’a önemli açıklamalarda bulunarak, son gelişmelerin detaylarını aktardı.

Amcaoğlu, Türkiye’nin hem siyasal hem maddi hem de manevi yönden her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, gıda, ilaç ve finansman ihtiyaçlarını içeren bir paket hazırladıklarını ve bunu Başbakan Ersin Tatar aracılığı ile Türkiye’ye gönderildiğini ifade etti.

Şartların böyle devam etmesi halinde yılsonuna kadar yaklaşık 3 milyar 358 milyonluk bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Olgun Amcaoğlu, “Ağustos sonuna kadar kapılarımızı açamayabiliriz” ifadeleri kullandı.

Amcaoğlu, kamuda elzem yerlerde çalışanlardan yapılan kesintilerle ilgili de konuştu.

Anayasal bir hak olan maaşlarda yapılan kesintilerin, geriye dönük ödenmek kaydıyla yapıldığına dikkat çeken Bakan Amcaoğlu, “Yasalarla her şey düzenlenmiştir, mecburduk kesinti yaptık” dedi.

Ayda 220 milyon SSK’ya aktarılıyor

Bakan Olgun Amcaoğlu, SSK’lılar için yapılan ödemeleri de aktardı.

Devletin bir bütün olduğunu dile getiren Amcaoğlu, sosyal sigorta emeklilerine bu ay 142 milyon maaş ödemesi yapıldığını belirtti. Amcaoğlu, önümüzdeki ay içerisinde de yine sosyal sigorta emeklilerine 143 milyon ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, toplamda yapılacak diğer harcamalarla birlikte her ay 220 milyon TL’nin sosyal sigorta tarafına tahsis edildiğinin altını çizdi.

Tapu Dairesi süratle açılmalıdır

Amcaoğlu, hükümetin hazırladığı banaklardan kredi çekilmesi ile ilgili istenen şartların yerine getirilmesi için elzem yer olan Tapu Dairesi’nin açılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, ekonominin çarklarının yavaşta olsa dönmesi için tapu veya posta gibi dairelerin açılmasının gerekli olduğuna dikkat çekti.

Amcaoğlu, ilgili önlemler alındıktan sonra rotasyon sistemi ile dönüşümlü bir şekilde bazı kuruluşların çalışması gerektiğini ifade etti.

Amcaoğlu “Bu dönemde risk almazsanız, devletin gelirlerini dibe vurduracak şekilde hareket ederseniz, günün sonunda gıdaya ya da ilaca ulaşmakla alakalı geliriniz olmayacak” ifadelerini kullandı.

Kesintiler geri ödenecek

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu; Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda aktif ve sürekli olarak çalışanların maaşlarından yapılan yüzde 25 oranındaki kesintinin önümüzdeki hafta içerisinde geri ödeneceğini açıkladı.

Amcaoğlu, tüm devlet çalışanlarından 5 bin TL taban ve 8 bin 500 TL tavan maaşı olmak kaydıyla, yüzde 25 oranında maaş kesintisi yapıldığını hatırlattı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı kadrolarında olup da aktif ve sürekli görev yapan çalışanlara, bu kesintinin önümüzdeki hafta içerisinde iade edileceğini duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, çok zor günlerden geçildiğine işaret ederek, “Hepimiz aynı gemi içerisindeyiz ve birbirimize inanarak, güvenerek, bu kötü günleri birlikte aşacağız” dedi.



Gelirimiz azaldı

Coronavirüs krizi nedeniyle ülke ekonomisinin öncü sektörleri olan turizm, eğitim ve inşaat faaliyetlerinin durduğunu belirten Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, devletin aylık 550 milyon lira olan gelirlerinin yüzde 50’den daha fazla bir oranda azaldığını söyledi. Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Aylık ortala gelirimiz 550 milyon TL civarındaydı. Maalesef piyasanın yüzde 80’inin kapanması sonucu Mart ayının 15’inden sonra düştü. Nisan ve Mayıs ayında herhangi bir mahalli gelir ön görmüyoruz. Evet, yüzde 50’ye razıyız ve aylık mali gelir 150 ila 200 milyon arasında gerçekleşebilme ihtimali görüyoruz. Bugünkü duruma baktığınızda aylık 150 milyon anca toplarız diye düşünmekteyim.”