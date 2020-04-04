Yol haritası belirleniyor

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, katıldığı televizyon programına katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre Üstel, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak kabul edilen Korona Virüs salgını ile ilgili hükümet olarak hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda mücadele verdiklerini dile getirerek, “Olağan üstü bir dönemden geçiyoruz. Bu olağan üstü dönemi, toplumsal olarak en az şekilde etkilenerek atlatabilmek için hükümet olarak çalışıyoruz” dedi.

Korona Virüs salgınının Pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte, dünyada olduğu gibi KKTC’de de ilk etkilenen sektörün ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizm sektörü olduğuna dikkati çekerek, hükümet olarak hem toplum sağlığı hem de ülkede misafir olarak bulunan turistlerin sağlığını koruyacak tedbirlerin alındığını belirtti.

Bakan Üstel, alınan tedbirlerin ekonomik değil daha fazla toplum sağlığını ön planda tutarak aldıklarının altını çizerek, salgının seyrine göre de hem ekonomik hem de sağlık anlamında her türlü tedbiri alma kararlılığında olduklarını yineledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Salamis Bay Otel’de karantina altında tutulan 28 kişilik Alman turist kafilesi ile birlikte toplamda 50 kişilik turistin daha ülkelerine gönderdiklerini, bununla beraber, Covit-19 nedeniyle hayatlarını kaybeden iki alman vatandaşının da cenazelerinin ülkelerine gönderildiğini belirtti.

“İlk adım iç turizmi canlandırmak olacak”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, “Şu an için ülkemizde hastalığın seyri çok hızlı değildir. Önümüzdeki günlerde bu daha da net bir biçimde ortaya çıkacaktır” diyen Bakan Üstel, “Haziran’da oteller açılacak demedik, hastalığın seyrine göre şu anki öngörümüzü ortaya koyduk. Turizm ile ilgili olarak şu anki politikamız, iç turizme yöneliktir” dedi.

Nisan sonuna doğru daha düşük seviyelere geleceği öngörüsü ile program çalışmalarına başladıklarını belirten Bakan Üstel, ileriki günlerdeki salgının seyrine ve uzmanların verecekleri bilgilere göre, Haziran sonuna doğru iç turizmi harekete geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Bu planların bir öngörü olduğuna da dikkati çeken Bakan Üstel, “bu öngörünün hayata geçmesi için vatandaşlarımızın, hükümet olarak almış olduğumuz tedbirlere uygun hareket etmeleri belirleyici olacaktır” dedi.