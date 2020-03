On binlerce vaka var

Coronavirüste can kaybı devam ederken, en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da Coronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 476'ya, vaka sayısı ise 59 bin 138'e yükseldi.

Bu arada ABD, İran ve İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 340'a ulaştı. İran'da vaka sayısı 21 bini geçerken, 129 kişi artarak, bin 685 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da da 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise bin 720'ye ulaştı. Hollanda ve Fransa'da ise 5 Türk'ün virüsten hayatını kaybettiği belirtildi. Dünya genelinde ölü sayısı ise 13 bini aştı. Bu arada Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İspanya kan ağılıyor

İspanya’da 28 bin 603 Coronavirüsü vakası görülmesinin ardından ülkedeki sağlık sistemi yetersiz kaldı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, Coronavirüsü tespit edilen hastaların koridorlarda yatırıldığı ortaya çıktı. Dünya genelinde hızla yayılan Coronavirüsü, Avrupa'yı yeni merkez üssü haline getirdi. İspanya'da toplam Coronavirüsü vakası 28 bin 603'e, Coronavirüse bağlı ölümler ise 3 bin 107 kişiye ulaştı.

İspanya'da her geçen gün artan korona virüs vakaları, sağlık sisteminin yetersiz kalmasıyla çökme noktasına geldi. İspanya'da bulunan bir hastanede çekilen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında yatırıldığı görülüyor.

Vaka sayısının fazla olması, sağlık çalışanlarının yetersiz kalması sonucu ülkedeki sağlık sistemi hastalara yeteri derecede hizmet veremiyor.

24 saatte 651 ölüm

İtalya'da, corona virüsünden son 24 saatte 651 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 5 bin 476'ye yükseldi. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya’da virüs nedeniyle 651 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 5 bin 476’ya yükseldiği açıklandı. Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat’ta ortaya çıkmasından bu yana ölü sayısı artarak devam ediyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) ise hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 78,5 olduğunu, en genç olanın 31 ve en yaşlı olanın 103 yaşında olduğunu aktardı. ISS ayrıca, ölenlerin yüzde 41’inin 80-89 yaş arası, yüzde 35’inin 70-79 yaş arasında olduğunu belirtti.

İngiltere’de ölü sayısı yükseldi

İngiltere'de corona virüsü salgını nedeniyle son 24 saat içinde 48 kişi daha hayatını kaybetti. Reuters’te yer alan habere göre, İngiltere’de hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e, vaka sayısı 5 bin 683’e yükseldi.

Suriye’ye de sıçradı

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk corona virüsü vakasına rastlanıldı. Test sonucu pozitif çıkan kişi karantina altına alındı. Reuters’ta yer alan habere göre Suriye Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelen bir kişide corona virüsünün görüldüğünü doğruladı.

Suriye Sağlık Bakanı Nizar el-Yazıji tarafından yapılan açıklamaya göre, salgına karşı gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Fransa’da corona virüsünden 9 Türk hayatını kaybetti

Fransa'da corona virüsüne yakalanan Türk vatandaşlarından 9'u hayatını kaybederken, 10'u yoğun bakımda tedavi görüyor. Fransız Yetkililer, Fransa'da Corona irüsüne yakalanan Türk vatandaşlarından 9'unun hayatını kaybettiğini bildirdi. 1 Türk vatandaşının 7 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 9'a yükseldi.

Fransa'nın çeşitli şehir ve kasabalarında coronavirüsüne yakalanmış 42 Türk vatandaşı bulunurken, 10 Türk vatandaşı ise yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

Fransız yetkililer, hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının Colmar, Moulhuse ve 95. Bölgede bulunduklarını kaydederken, hepsinin 70 yaş ve üstü olduklarını açıkladı.

Fransa'da toplam Coronavirüsü vakası 14 bin 459'a, hayatını kaybedenler ise 562 kişiye ulaştı.

İran’da bilanço

İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri Coronavirüsündeki güncel bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada Coronavirüsüne bağlı ölüm sayısının 1685'e çıktığı açıklanırken vaka sayısının da 21.638'e çıktığı duyuruldu. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kıvanç Cihanpur, Coronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her gün yapılan açıklamaların devamı niteliğindeki açıklamada, Cihanpur, Coronavirüsünün yarattığı etkiyi gözler önüne serdi.

Devlet televizyonunda yayınlanan konuşmada Cihanpur, “Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı ve Coronavirüsüne bağlı ölüm sayısı 1685’e çıktı” dedi. Cihanpur, Coronavirüsü vaka sayısının 21.638’e çıktığını duyururken, son 24 saat içerisinde 7.913 kişinin de iyileştiğini açıkladı.

ABD’de ordu sokağa indi!

ABD Ordusu, New York’ta corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otel ve yurtları hastanelere dönüştürmek için sokağa indi. ABD eyaletleri içinde Coronavirüsünden en fazla etkilenen eyalet New York oldu. ABD'nin New York eyaletinde Amerikan Ordusunun Ulusal Muhafız birlikleri, Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını yoğun bakım ünitesine benzer tıbbi tesislere dönüştürmek için sokağa indi. ABD Ordusu Mühendis Birliği, otellerde bulunan 10 bin civarında odayı yoğun bakım ünitesine dönüştürmeyi planlıyor. New York'ta Coronavirüsü salgınının yayılmasını önlemek için feribot seferleri da sınırlandırıldı. New York'ta Coronavirüsü vakası toplam 15 bin 168'e, hayatını kaybedenler ise 114 kişiye yükseldi.



Yunanistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Coronavirüsü önlemleri kapsamında ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu. Reuters’ta yer alan habere göre Mitsotakis, Yunanistan’da Coronavirüsü önlemleri kapsamında ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Yasağın Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Mitsotakis, yasağın insanların iyiliği ve sağlığını korumaya yönelik alındığını belirterek, “Derhal atılması gereken bir adım. Belki son adım, boş yere değil” ifadesini kullandı.

Yunanistan’da bugüne kadar salgın nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 624 kişi ise karantina altına alındı.