Kuzey Kıbrıs’ta dün yapılan son testlerde 3 yeni pozitif vaka daha tespit edildi. Vakalardan 2’sinin daha önce pozitif olan KKTC vatandaşı ile temas halinde olanlar, diğer kişinin ise İngiltere’den gelen biriyle temasta eden şahıs olduğu belirtildi.

Yeni vakaların üçünün de KKTC vatandaşı olduğu ve ilk kez lokal bulaşma yaşandığı kaydedildi.

Böylelikle kuzeyde Coronavirüse yakalanan hasta sayısı 38’e yükseldi.

Kuzeyde vaka sayısı 38’e çıktı

Kuzey ile güneyde gün geçtikçe Coronavirüs vakaları artarak devam ediyor. Kuzeyde yabancı turistlerde görülen virüs son birkaç gündür KKTC vatandaşlarında tespit edilmeye başlandı.

Yapılan testlerde dün 3 yeni vaka daha tespit edilirken, toplam sayı 38’e çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin BRT’ye yaptığı açıklamaya göre 3’ünün de KKTC vatandaşı olduğu ifade edilirken, yeni vakalarla toplam sayı 38’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de 3 yeni Coronavirüsü vakası görülmesi üzerine açıklama yaptı. Hızlı testlerin bugünden itibaren uygulanacağına dikkat çeken Pilli, çağrılara rağmen test olmaya gelmeyenlerin polis eşliğinde getirileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli’nin açıklaması şöyle:

Daha önce tespit edilen vakalarla temas eden 2 kişide Coronavirüs vakası çıktı. Bu kişiler gözetim altındaydı ve başka kişilerle teması yoktu. Diğer bir yeni vakanın ise İngiltere’den gelen ve pozitif olduğu tespit edilen şahıs ile teması olduğunu tespit ettik.

Bizim çağırmamıza rağmen test yaptırmaya gelmeyen kişiler var. Kararlıyız, çağrılarımıza uymayan kişiler polis eşliğinde getirilecek.

Hızlı testler bugünden itibaren ülkemize geliyor. Yüksek ateş şikayeti olan her kişiye test yapmaya başladık. Bizim kesinlikle kit eksikliğimiz yoktur. Özel uçakla Ankara’dan gidip gerekli ihtiyaçları alabilecek bağlantımızı kurduk. Tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde vakalar artarsa kit eksikliği olmasın diye gerekli tedbirleri de alıyoruz. Yapılan bu testler en güvenilir testlerdir. Biz bir anda 200 vakaya birden hizmet verebilecek donanıma, kapasiteye ve ekibe sahibiz.”

Lokal bulaşma tehlikesi

Bakan Pilli, bugünden itibaren yüksek ateş şikayeti olan herkese tarama yapılacağını belirtti.

Pilli, “Şu anda pozitif vakalarla temasta olan kişiler taranmaya devam ediliyor. Uzmanlar ise, 3 yeni vakanın ilk kez lokal bulaşma sonucu olduğuna dikkat çekerek, bundan sonra çok daha dikkatli olunması uyarısında bulunuyor” dedi.

Şüpheli kişiler karantinaya gönderilecek

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın, Coronavirüs vakalarında bulaşma zincirinin daha da büyümemesi için ilk vakaların temas ettiği tüm kişileri karantina oteline göndereceği öğrenildi. İlk vakalarla herhangi bir temas içerisinde olan kişilerin tek tek tespit edildiği ve gerek test gerekse karantina oteline gönderme stratejisi uygulamaya başlandığı kaydedildi.