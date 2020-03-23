Baf tehlike altında

Güney Kıbrıs’ta 11 yeni Coronavirüs vakası daha tespit edildi, toplam hasta sayısı 95 oldu. Hızlı artışın ürkütücü olduğunu belirten Rum basını, özellikle Baf bölgesinin tehlike altında olduğuna dikkat çekti.

Fileleftheros gazetesi; “Baf Büyük Tehlikede” başlıklı haberinde, Baf’taki korona virüse yakalanma zincirinin kırılamadığını, bu kasabada vaka sayısının 20’yi aştığını, hastaların çoğunluğunun sağlıkçı olduğunu haber verdi.

Habere göre Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, Fileleftheros gazetesi aracılığıyla Baf sakinlerine kısıtlamalarla ilgili sert mesajlar gönderdi.

Baf Belediye Başkanı Fedonos, büyük bir sorun bulunduğunu, bu nedenle bazı sınırlandırılmalar getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fedonos, belediye meclis üyeleriyle birlikte şehri gezdiklerini, birçok insanın açık kafelerde toplandığını, talimatlara uymayan işletmeler olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Fedonos, “Şu anda 9 vakaya sahip olmamız gerekirken sayı 20’ye çıktı” dedi.

Orduda önlemler

Öte yandan Kathimerini gazetesi, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) korona virüs vakası görülmesi sonrasında alınan tedbirlere işaret etti.

RMMO’daki ilk korona virüs vakasının 14 Mart tarihinde Güney Lefkoşa’da bulunan “Stavrovuni” kışlasında bir subayda ortaya çıktığını anımsatan gazete, RMMO yetkililerinin hemen burayı karantina altına aldığını ve hastalığın yayılmasını önlemeye çalıştığını belirtti.

Habere göre bahse konu kışlaya, geçtiğimiz Cumartesi gününden gelecek Cumartesi gününe kadar giriş ve çıkışlar yasaklanırken, korona virüs vakası olduğu tespit edilen subayın temas ettiği kişilere hastalığın bulaşıp bulaşmadığının o güne kadar ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Gazete, RMMO Komutanlığı’nın ayrıca, hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla bazı tedbirler aldığını, RMMO askerlerinin çıkışlarının artırıldığını, askerlerin oturma düzenlerinin 75 kişi ile sınırlandırıldığını ve kişiler arasında mesafe konulduğunu yazdı.

300 kişi geliyor

Politis gazetesi, yurt dışında mahsur kalan bin 300 kişinin Kıbrıs’a dönmesiyle birlikte önümüzdeki hafta kritik bir döneme girileceğini, bu kişilerden kaç kişinin korona virüs taşıdığının bilinmediğini yazdı.

Rum Bakanlar Kurulu’nun ve bakanlar komitesinin geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda, kısıtlamalar ve hareket kısıtlama konusu ile ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi ihtimalini ele aldığını yazan gazete; toplantıda ayrıca ülkede, gerekmesi halinde, olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda bunun nasıl uygulanacağının da görüşüldüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın genelgesi

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, 21 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak olan, süpermarketlerin ve eczanelerin sabah saat 10.00’a kadar sadece yaşlı ve hassas gruplara hizmet edeceği şeklindeki genelgesinin, dün karışıklığa neden olduğunu yazdı.

Gazete, bu iki kategoriye girmeyen kişilerin, kendileri için yasak olan saatlerde süpermarketlere gittiklerini, dolayısıyla çalışanlara zor anlar yaşattıklarını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, dün açık pazarların çok kalabalık olduğunu, kapalı alanlarda ve süpermarketlerdeki kısıtlamalar nedeniyle halkın açık pazarlara akın ettiğini yazdı.