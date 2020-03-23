Küresel çapta  tespit yapılacak

Dünya ekonomileri, merkez bankalarının ve hükümetlerin Coronavirüse karşı verdiği mücadelede virüsün ekonomik hasarını belirlemeye çalışacak.

Dünya çapındaki ekonomiler, küresel merkez bankaları ve hükümetler, piyasa korkularını ortadan kaldırmak için mücadeleyi sürdürürken bu hafta Coronavirüsün yarattığı zararla ilgili bir fikir edinmeye başlayacak.

ABD'de Goldman Sachs analizi, Coronavirüs nedeniyle kapanan işyerlerinden kaynaklı olarak işsizlik maaşı için haftalık başvuruların 281.000'den 2.25 milyonluk rekor seviyeye ulaşmaya hazır olduğunu gösterdi.

Avrupa, ABD ve Asya'daki satın alma müdürü endeksleri, bu ülkelerdeki ekonomik ölçeğin ilk açık belirtileri olacak ve Güney Kore ihracat rakamları küresel ticaret için önemli bir nokta olarak yakından izlenecek.

Merkez bankalarının daha önceden planladıkları takvimleri Coronavirüs salgını nedeniyle daha az anlam ifade derken bu ay iki kez faiz indirimine giden İngiltere Merkez Bankası (BoE) planlı bir toplantı gerçekleştirecek.

ABD'de virüs salgını nedeniyle Fed'den bir açıklama beklenmediği için tüm gözler ekonominin nasıl bir yol alacağına dair sinyaller için ekonomik verilerin üzerinde olacak. 26 Mart 2020 Perşembe günü, işsizlik başvuruları ABD işgücü piyasasında salgının genişliğini anlamak için önemli bir kriter olacak ve başvuruların geçen yılki seviyenin yaklaşık 20 katı olan 4 milyon seviyesine çıkabileceği ihtimalini barındırıyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020, 11:20