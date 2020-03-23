Vurdu kaçtı

Suna ERDEN

Bakanlar Kurulu, gece yarısından başlamak üzere 14 gün süreyle kısmı sokağa çıkma yasağı ilan ederken, kurala uymayan sürücüler trafik kazası yaptı.

Lefkoşa Sanayi bölgesinde, Alpet Işıkları olarak bilinen yerde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen ve kırmızı ışıkta geçen Ronge Rover, Müslüm Zidanoğulları yönetimindeki LS 937 plakalı araca çarpıp kaçtı.

Kaza mahalline ilk giden ise devriye gezen çekik kuvvet ekipleri oldu.

Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere diğer asayiş ekipleri ile gece sabah kadar devriye gezen çevik kuvvet, kaza mahallinde trafik polisinin gelmesini bekledi.

Kaza mahalline gelen trafik ekipleri, olay yerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra LS 937 plakalı aracı kaldırdı.

Polis, kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen ve Müslüm Zidanoğulları yönetimindeki araca çarpan Ronge Rover’ın sürücünü tespit etmek için soruşturma başlattı.