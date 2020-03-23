Polis denetimleri artırdı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, tüm ilçelere polis tarafından denetimlere dün de devam edildi.

Denetimler kapsamında, toplu ibadet yapılması muhtemel ibadet yerleri ziyaret edildi ve tedbirler alındı.

Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından piknik alanlarında ateşli ve ateşsiz piknik yapmanın yasaklaması dolayısıyla, piknik alanları ve piknik yapmaya müsait yerlere polis kordonu çekildi.

Levha koyuldu, giriş kapıları kapatıldı. Bu yerler gün boyu denetlendi.

Ayrıca gün boyu yapılan denetimlerde, Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sahasında futbol oynadığı tespit edilen iki ayrı grup uyarılarak dağılmaları sağlandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020, 11:30