Uymayanlara tutuklama

KKTC'de Coronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı başladı.

Karar uyarınca, belli yerlere gidilebilecek ancak bunların dışında misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak.

Polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek.

Kısmi sokağa çıkma yasağı 14 gün sürecek.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kararı dün akşamüstü sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Özersay, gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini duyurdu. Özersay, “Bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek" bilgilerini paylaştı.

Emirname yayımlandı

Özersay’ın açıklamasının ardından Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla ilgili emirname de yayımlandı.

Emirname muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler, kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek ve ihtiyacını karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecek. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, emirnamenin tam metni şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Coronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 23.3.2020 tarihi itibariyle sabah 00.00’dan itibaren 14 gün süreyle aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir.

Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla daha önceki Bakanlar Kurulu kararıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları (Marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, Bankalar, petrol İstasyonları, un fabrikaları, su fabrikaları, süt ve süt ürünlerini işleyen kuruluşlar, tüp gaz dolum ve dağıtım kuruluşları, özel Güvenlik hizmetleri, internet servis sağlayıcılar, ithalatın devamını sağlayan hizmetleri veren kuruluşlar, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin devamını sağlayan kuruluşlar, özel medya kuruluşları , GSM ve iletişim hizmeti veren kuruluşlar vb.) ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar ( Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar, Nöbetçi Mahkemeler, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, vb.) ve Bakanlar Kurulunun daha önceki kararları uyarınca çalışması elzem bulunan Resmi Devlet Dairelerinin personeli kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Emirname muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler, kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek ve ihtiyacını karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecektir. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacaktır.

Bu kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır."