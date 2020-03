Salgın üssü değişti

ABD, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.

ABD, dünyada Coronavirüs vakalarının yeni merkezi oldu.

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Coronavirüs salgını dünya geneline yayılmaya devam ediyor.

Dünyada toplam vaka sayısı 530 bini, can kaybı sayısı da 24 bini aştı.

Avrupa'da can kaybı 17 bine yaklaştı, 285 binden fazla da vaka var. İtalya'da ölü sayısı 712 artarak 8 bin 215'e yükseldi, vaka sayısı ise 80 bin 539 oldu; 86 yaşındaki bir kadının hastalığı yenmesi umut oldu. İran'da şu ana kadar 2 bin 234 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da ise bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 655 arttı. Ülkede virüse bağlı ölü sayısı da 4 bini geçti.

Virüse karşı önlemler ise devam ediyor.

Can kaybı artıyor

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "worldometre" internet sitesindeki bilgiye göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 6 saatte 12 bin 982 artarak 82 bin 179'a, ölü sayısı ise 131 artarak bin 177'ye ulaştı.

ABD'de corona virüs vaka sayısı 55 bin 238, ölü sayısı ise 802 olarak kayıtlara geçmişti.

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 82 bin 179 vaka ile ilk sıraya yerleşirken, onu 81 bin 285 vaka ile Çin, 80 bin 589 vaka ile İtalya takip ediyor.

New York eyaleti de ABD içinde 37 bin 738 vaka ve 385 can kaybı ile salgının en fazla etkisini gösterdiği bölge olarak başı çekiyor.

New York’u 6 bin 876 vaka ile komşusu New Jersey, 3 bin 829 vaka ile California eyaletleri izliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçtiğimiz günlerde "ABD virüsün yeni merkezi olabilir" uyarısında bulunmuştu.

İtalya'da ölü sayısı artıyor

İtalya'da ölü sayısı 712 artarak 8 bin 215'e yükseldi. Vaka sayısı ise 80 bin 539 oldu.

Ülke genelinde bugün tespit edilen 4 bin 492 yeni vaka, son 4 gündür görülen kısmi düşüşün durduğunu ortaya koydu.

Söz konusu artış, ülkede en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Lombardiya’da tespit edilen 2 bin 543 yeni vakadan kaynaklandı.

Salgının merkezi Bergamo kentinde, vakaların açıklanandan daha fazla olduğunu öne sürülüyor.

İtalya'da, olumsuz gidişata rağmen, Coronavirüs tedavisi gören 86 yaşında bir kadın sağlığına kavuştu. 7 haftalık tedavinin ardından taburcu edilen kadın umut oldu.

İspanya'da sayı artıyor

İspanya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı önceki güne göre 655 artışla 4 bin 89'a ulaştı.

Vaka sayısı ise bu zamana kadarki günlük en yüksek artış olan 8 bin 587 ile toplamda 56 bin 188'e çıktı.

Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm

Fransa'da yeni tip virüs (Covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 696'ya yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 922 artışla 29 bin 155'e yükseldiğini söyledi.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 3 bin 375'e çıktığını aktaran Salomon, tedavi olduktan sonra hastalığı atlatan kişi sayısının da 4 bin 948'e yükseldiğini ifade etti.



16 yaşında bir çocuk virüsten öldü

Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 365 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının bin 696'ya yükseldiğini bildirdi.

İran'da ölü sayısı artıyor

İran'dan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 157 artarak 2 bin 234'e yükseldi.

İngiltere'de can kaybı 578 oldu

İngiltere'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 artarak 578'e çıktı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 465'ten 578'e yükselirken vaka sayısı da 2 bin 219 artarak 11 bin 658 oldu.

Evden çıkanlara para cezası

İçişleri Bakanlığı da salgınla mücadele kapsamında polise yeni yetkiler verdi. Buna göre, polis zorunlu olmadığı halde evden çıkanları gözaltına alabilecek veya bu kişilere para cezası verebilecek.

Para cezası ilk seferde 60 sterlin (465 TL) olacak; ancak ilk 14 günde ödenirse yüzde 50 indirim oranında indirim yapılacak.

Kuralları ikinci kez ihlal edenlerin para cezası ise 120 sterline çıkacak ve her ihlalde ceza katlanacak.

Rusya uçuşları durdurdu

Rusya'da tahliye uçuşları hariç tüm uçuşlar 27 Mart itibarıyla durdurulduğu açıklanırken yolculara da havalimanlarında kan tahlili yapılacağı belirtildi.

Son bilgilere göre ise Rusya'da, vaka sayısı 840'a ulaştı.

Malezya Sarayı’nda virüs vakası

Malezya Sarayı'nda çalışan 7 kişide Coronavirüs bulgusuna rastlanılmasının ardından, kral ve kraliçeye de test yapıldı.

Test sonucu negatif çıkan Malezya kralı ve eşi, her ihtimale karşı 14 günlük karantinaya alındı.

Ülkede şu ana kadar 21 kişi virüsten hayatını kaybetti.