Öneride bulundu

Ekonomik Örgütler Platforumu (EÖP), sağlık ve karantina yönetimi için kriz koordinasyon masası kurulması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin oluşturduğu Ekonomik Örgütler Platforumu açıklamasında “Coronavirüse karşı çeşitli müdahalelerle olumlu mesafeler alındığı, karantina uygulamalarında yeterli etkinliğin sağlanamadığı” kaydedildi.

“Virüsün yayılma eğilimi göstermekte olduğuna ilişkin bulgular, mücadelemizi daha etkin olarak sürdürmemiz gerektiğini göstermektedir” denilen açıklamada “Bu sürede sağlık kapasitemizin artırılması için önemli girişimler yapılmış; eksik veya yetersiz ekipmanların tamamlanması yoluna gidilmiştir. Bu olumlu gelişmeler, sağlık çalışanlarımızın takviye edilmesiyle güçlendirilmek durumundadır” ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bütün bu gelişmeler, başarılı bir kriz yönetiminin ve etkili koordinasyonun önemini biraz daha güçlü bir şekilde algılamamıza neden olmuştur. Ekonomik Örgütler Platformu, COVID-19 virüsüne karşı sağlık alanında sürdürülen mücadeleyi ve karantina uygulamalarını etkinleştirecek bir ‘kriz kordinasyon masası’ kurulmasının önemli bir adım, ciddi bir kazanım olacağını gözlemlemiştir.

Böyle bir oluşumun esas unsurlarının hükümet yetkilileri, bilim insanları, uygulayıcı kamu görevlileri ve iletişim uzmanlarından oluşması gerektiğini değerlendiriyoruz. Yapılacak değerlendirme ve alınacak kararların el ve gönül birliği ile ortak akıl çerçevesinde alınmasının bir zorunluluk olduğuna inanmaktayız. Böyle bir oluşumun yetki, görev ve sorumluları ise bir Bakanlar Kurulu kararı ile yetki karmaşasına neden olmayacak şekilde tanımlanmalıdır.”

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020, 12:21