Önlem almayan tek ülke Belarus

Dünya geneli Coronavirüs pandemisi nedeniyle panik halindeyken, Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor. Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Vaka ve can kaybı sayısı her gün artarken, ülkeler de virüse karşı önlemlerini sıkılaştırmaya çalışıyor. Belarus ise salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor.

Şu ana kadar 86 vaka tespit edilen ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, virüse karşı ülke olarak herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.

Lukaşenko açıklamasında, yurt dışından gelen herkese test yapıldığını belirtmiş, "Günde 2-3 kişinin testi pozitif çıkıyor. Bu kişiler 1,5-2 hafta karantinaya alınıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Belarus'un virüs salgınına rağmen ülkedeki futbol ligini tatil etmeyen tek Avrupa ülkesi olması da geçtiğimiz günlerde tepkilere yol açmıştı.

Belarus'ta 86 kişide Coronavirüs tespit edilirken, bazı yerel kaynaklar ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, ancak bu ölümlerin resmi kayıtlara geçirilmediğini iddia ediliyor.

