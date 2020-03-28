Paketin boyutu 3 milyar Euro

Rum yönetiminin Merkez Bankası ve siyasi partilerin işbirliğinde, ekonomiye 3 milyar Euro’ya varan bütçeyle, devlet ve para desteği ile 260 binden fazla çalışan ve 60 binden fazla işletmeyi koruma ağı oluşturmakta olduğu haber verildi.

Politis “Taksitler, Faizler, İşten Çıkarmalar 9 Ay Donduruldu… Ekonomi İçin 2,8 Milyar Euro Koruma ve Likidite Ağı” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum yönetiminin bütçe tedbirinin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) yüzde 3,8’ine denk/ 813 milyon Euro’ya ulaştığını, 2 milyar Euro’luk da (yeni krediler için) devlet teminatı ve faiz sübvansiyonu sağladığını yazdı.

Habere göre yukarıda kaydedilenlerin paralelinde kredi taksiti ödemelerine moratoryum getirilecek, devlet teminatı alacak işletmeler ve bağımsız çalışanlar için 30 Eylül’e kadar işten çıkarmalar da dondurulacak. Taksit ödemelerine moratoryum, Rum Merkez Bankası’nın önerisi üzerine Avrupa Bankacılık Otoritesi’nin yönergesi ile sağlandığı kaydedildi.

Habere göre söz konusu yasa çerçevesinde işletmeler, gerçek kişiler ve bağımsız çalışanların ticari bankalara, kooperatif bankalarına, sigorta şirketlerine ve Arazi İnkişaf Örgütü’ne kredi taksitlerinin 2020 sonuna kadar ertelenmesini öngörüyor. Bu önlemin, kredi taksitinin ertelenmesi için ilgililerin yazılı başvuru yapması şartı aranacak.

Rum yönetimi şu maksatlarla devlet teminatı sağlayacak: işletmeler ve bağımsız çalışanlar için 1,75 milyar Euro düşük faizli kredi; gerçek kişilere, bağımsız çalışanlara ve işletmelere 250 milyon Euro’luk kısmî faiz konsolidasyonu sağlanacak. Kredi vadeleri 3 ay ile 6 yıl arasında değişebilecek.

Rum Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında (ivedi onaylanmak üzere bugün meclise sunmak üzere) 813 milyon Euro tutarında bütçe önlemi ve yaklaşık 369 milyon Euro’luk ek bütçe kararlaştırdı. İstihdamı güçlendirme tedbirlerinin 12 Nisan’a kadarki dönemi kapsayacağı ve yeni müdahale gerekebileceği kaydedildi.

Haravgi ekonomiye destek için 2 milyar Euro’luk likidite ve taksit ertelemesi yapılacağını, yeni “korona-kredisi” için de işten çıkarmalardan kaçınma şartı getirildiğini kaydetti.

Aynı gazete 5 tarım örgütünün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup göndererek “ivedilikle buğday stratejik stokunun denetlenmesini” talep ettiklerini ve daha sonrası için planlama yapılması gereğine dikkat çektiklerini yazdı.