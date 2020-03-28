Yardım istedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Korona virüs salgını nedeniyle Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu zor durumu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Avrupa

İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti’ye iletti ve acil yardım talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, haksız kararlarla küresel erişim olanakları kısıtlı olan Kıbrıs Türk halkının sınır tanımayan salgınla mücadelesine yapılacak katkının hayati olduğunu belirtti.

Gönderdiği mektuplarda, özellikle Türkiye’den ve bir ölçüde de AB’den çeşitli mali yardımların yapılmakta olduğunu, bununla birlikte, içinden geçilen dönemde ülkedeki asgari ekonomik gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için KKTC hükümetinin ciddi bir ek mali desteğe ivedi olarak ihtiyacı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, böyle bir yardımla hem sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesinin hem de ekonomik zararın azaltılmasının mümkün olabileceğini vurguladı.

"Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yayılma eğilimi gösteren korona virüsüne odaklanarak mücadeleyi yoğunlaştırmak gerektiğini, bunun da evde kalmakla olabileceğini belirterek, çok zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmaması çağrısını yineledi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kapraz bölgesine de bu yasağın gereklerinin yerine getirilmesini isteyen Akıncı, “Aslında sevdiklerimize yardımcı olduğumuz bilinci içinde hareket etmeliyiz. O nedenle hepinize evinizde kalın, sağlıklı kalın, güvenle kalın” dedi.

Akıncı, şöyle devam etti:

“Çok kutsal bir görev yapıyorlar. Bizler de bu mücadelenin başarıya ulaşması için mutlaka ve mutlaka onlara yardımcı olmamız lazım. Davranışlarımızla onların çabalarını zorlaştırmak yerine yardımcı olmamız lazım. Aslında onlardan çok sevdiklerimize yardımcı olduğumuz bilinci içinde hareket etmeliyiz. O nedenle hepinize evinizde kalın, sağlıklı kalın, güvenle kalın ve bu mücadeleye yardımcı olun. Hepinize sağlıklı bir gelecek diliyorum”