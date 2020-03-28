Üçü de karantinada

İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabet, Başbakan Johnson ve Sağlık Bakanı Hancock’ın Coronavirüs testi pozitif çıktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Coronavirüsüne yakalandı.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı videolu açıklamayla, son 24 saatte kuru öksürük ve ateş gibi "hafif semptomlar" geliştirdiğini söyledi.

Johnson, semptomların görülmesinin ardından kendisine Coronavirüs testi yapıldığını ve sonucunun da pozitif çıktığını ifade etti.

Johnson, evde kendini karantina altına aldığını belirterek, halktan sokağa çıkmama talimatına uymayı sürdürmelerini istedi.

Johnson, "Şu anda evden çalışıyorum ve kendimi tecrit altında tutuyorum ki şu noktada doğru olan da bu. Ancak, modern teknolojinin imkanları sayesinde Coronavirüse karşı ulusal çapta yürüttüğümüz mücadelede ekibimle sürekli temas halinde kalabileceğim" dedi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da, Johnson'ın hükümetin Coronavirüsle mücadele sürecini yönetmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Bakan karantinada

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın da yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Hancock, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif Coronavirüs semptomları gösteriyordum. Tıbbi tavsiye üzerine test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Gelecek perşembe gününe kadar kendimi evde tecrit edeceğim" dedi.

Belirtilerin hafif olması sayesinde evden çalışabildiğini kaydeden 41 yaşındaki Hancock, durumunun kötüleşmemesi halinde gelecek perşembe ofisine dönerek salgınla ilgili mücadeleye orada devam edeceğini bildirdi.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Covid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

Ayrıca Hancock'ın yardımcılarından Nadine Dorries de 11 Mart'ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Hastalığı hafif atlatan 62 yaşındaki Dorries, iyileştikten sonra görevine dönmüştü.

Kraliçe’nin testi de pozitif çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ardından Kraliçe 2. Elizabeth'in de yeni tip Coronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth üzerinde yapılan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) pozitif çıktığını açıkladı.

Sarayın açıklamasında Kraliçe'nin 11 Mart'ta, geçen saatlerde Covid-19 teşhisi konulan Başbakan Boris Johnson ile yüz yüze görüştüğü belirtildi.

Kraliçe'nin hafif semptomlar gösterdiği ve durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kraliçe'nin testi de pozitif çıktı ve kendisini Windsor Kalesi'nde izole ediyor. Kraliçe, Başbakan'la 11 Mart'ta temasa geçti ve sağlığıyla ilgili tüm gereken tavsiyelere uyuyor."