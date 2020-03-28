Ekiplerden sıkı denetim

Girne Belediyesi, Coronavirüs (Covid-19) ile mücadelede salgını önlemek için, Bakanlar Kurulu tarafından ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde; Girne’deki market denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan açıklamada, marketlerin, tedbir amaçlı belirlenen uygulamaları yerine getirip getirmediğini takip için sürekli kontroller yapmaya başlayan Sağlık Bölümü ve zabıta birimleri, kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutmaya başlandığı belirtildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü: “Kent halkımızın temel beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı noktalar olarak çalışması elzem olan ve toplu insan akımına uğrayan market işletmelerinde, Coronavirüsüne (Covid-19 ) karşı uyulması gereken kurallar ile ilgili tüm işletmelere yazılı bildirimlerde bulunduk. Bu kuralların takibini hassasiyetle yapmaktayız. Duyarlı vatandaşlarımızın gelen ihbarlarını da değerlendiriyoruz. Ancak sadece vatandaşın ihbarı ya da Belediyenin kontrolünün yeterli olmayacağının bilincinde olunmalıdır. Yaşamak için gıda alışverişini yapan kişi, farkında olmadan evine virüsü taşırsa; bunun bedelini bütün toplum ödeyecektir. Hepimiz çok çok dikkatli olmalıyız. Bu noktada marketlerimize ciddi rol düşmektedir; lütfen kurallara uyalım. Vatandaşlarımız da uzmanların önerilerini hassasiyetle dinlemelidir; sosyal mesafelerinizi koruyun kişisel hijyen önlemlerinize büyük önem verin” dedi.

Uygulanması gereken kurallar hatırlatıldı

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü Coronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek için ülke genelinde alınan önlemler gereğince market işletmelerinin uygulaması gereken kuralları aşağıdaki şekilde belirtildi;

“Market içerisine giren kişi sayısı kontrol altında tutulmalı; fazla yoğunluk oluşmaması için gereken yönlendirme sağlanmalıdır.

Market içerisinde; bireyler arasında öngörülen sosyal sınırlama mesafesi olan iki metreyi aşmayacak şekilde olması için gerekli uyarılar yapılmalıdır.

Market girişlerine zemine hijyen paspasları ve el dezenfektan ünitesi yerleştirilmelidir.

Her market işletmesi, işletme içindeki temel hijyen ile ilgili önlemleri almak üzere kendi ekibini oluşturmalıdır.

Alışveriş arabalarının ve/veya alışveriş sepetlerinin kolları, düzenli ve sürekli olarak dezenfekte edilmelidir.

Kasada çalışan personelin; eldiven-maske kullanımı sağlanmalı, el hijyeni uygulamalarına dikkat edilmelidir.

Yapılan dezenfeksiyon uygulamaları anlıktır. İnsan akışının sürekli olduğu mekanlarda bu uygulamanın; (özelllikle vatandaşların elle temasının zaruri olduğu kasa bantları, alışveriş arabaları, tuvaletler, kapı kolu vs gibi noktalarda) belli aralıklarla sürekliliği temin edilmelidir.

Market içi havalandırma sürekli sağlanmalıdır…”