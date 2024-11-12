Dünyanın birden fazla bölgesi, aktif olarak yıkıcı çatışmaların etkisi altında. Savaşlar, zenginlerin ve sözde macera arayanların yeni eğlence yöntemi haline geldi. "Karanlık turizm" olarak adlandırılan yeni akım, savaş alanlarını turistik mekanlar haline getiriyor.

İnsanlık tarihindeki trajik olayların, felaketlerin ve korkunç izlerin kaldığı noktaları keşfetmeye yönelik turlar, yoğun talep görüyor.

Özellikle de ağır bombardıman altındaki Ukrayna ve İsrail'in Gazze sınırı en çok dikkat çeken bölgeler arasında.

İnsanlar, dünyanın en hüzünlü yerlerine seyahat etme konusunda rahatsız edici yeni bir alışkanlık edindi.

Askeri saldırıların, savaş bölgelerinin ve felaketlerin olduğu yerler artık bazı sözde macera tutkunları için turistik noktalar. "Karanlık turizm" artık kendi web sitesi ve özel tur rehberleriyle trend haline gelmiş yeni bir seyahat yöntemi.

İnsanlar, aktif savaş bölgelerini ve çatışma alanlarını sözde yas tutmak veya ölüleri onurlandırmak için ziyaret ediyor.

Yıllardır süren gelenek

İnsanlar uzun zamandır Auschwitz Toplama Kampı, 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler'in bulunduğu bölge, Nelson Mandela'nın uzun yıllar kaldığı Robben Adası Hapishanesi ve Çernobil Nükleer Santrali gibi yerleri ziyaret ediyor.

"Savaş romantize ediliyor"

Ancak aktif savaşlar ve saldırganlıkla bağlantılı yerler yeni yeni popüler olan karanlık turizm mekanları.

Karanlık turizmin gittikçe ünlenmesinin, belirli destinasyonların romantize edilmiş versiyonlarını tasvir eden belgesel, film ve televizyon programlarının artmasından kaynaklandığı öne sürülüyor.

İsrail-Gazze sınırına ünlü akını

Yakın zamanda turist çeken ülkelerden biri de İsrail. Hamas’ın 7 Ekim saldırısından beri geçen aylarda yeni bir turizm türü ortaya çıktı.

Ünlüler, siyasetçiler ve fenomenlerler İsrail gezilerini Gazze sınırı yakınlarındaki harap olmuş güney bölgesini ziyaret etmeden tamamlamıyor.

Elon Musk, Ivanka Trump, Jerry Seinfeld, Michael Douglas, eski ABD başkan adayı Nikki Haley ve Jared Kushner, zaman zaman yıkılmış evlerin önünde poz veren ünlülerden bazıları.

Benzer yerler Ukrayna'da da ziyaret ediliyor.

Örneğin, popüler "Donbas Savaş Turu", ziyaretçileri çatışmanın ön cephelerine götürüyor.

Burada turistler, "savaşın yerel halk üzerindeki etkisine ilk elden bir bakış" ile yerinden edilmiş halk, askerler ve gönüllü savaşçılarla tanışıyor. Ayrıca, tahrip olmuş askeri teçhizatı ve füze saldırılarından geriye kalanları içeren bir Kiev turu da var. Ukrayna’ya seyahat eden turistler büyük bir risk alıyor. Turistlerin telefonlarına Air Alarm uygulamasını yüklemeleri öneriliyor.

Uygulama ile Sivil Savunma Sistemi’nden seçtikleri bölge için bir hava uyarısı bildirimi gönderiliyor.

