Kötü örnek

Ana muhalefet CTP’ye mensup milletvekilleri dünkü oturumun Ziya Öztürkler’in başkanlığında açılmasına müdahale edince Meclis genel kurul salonu bir anda karıştı. Sözlü tartışmalar devam ederken, CTP milletvekili Doğuş Derya ‘reziller” diyerek Öztürkler’in yüzüne su fırlattı. Bu arada Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın da itişme anında yere düşürüldüğü belirtildi.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, CTP’li vekilleri fiziki kavgaya girmekle suçladı ve bunu şiddetle kınadıklarını açıkladı. Üstel “Meclis’te yapılanlar direniş değil, anarşidir” şeklinde konuştu. CTP lideri Tufan Erhürman ise “Diyalog kurduk, öneri yaptık, önerilerini dinleyeceğimizi söyledik. Buna rağmen dayatmaya devam ettiler. Bunun adı zorbalıktır" dedi.

Hükümetin küçük ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada meclisin itibarının ayaklar altına alındığını belirtti. Arıklı, meclisin uzun süre kilitli kalacağı uyarısında bulunurken, acil yasaların Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlar Kurulundan geçeğini ifade etti. Arklı erken seçim mesajı da verdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun, muhalefetle iktidar milletvekilleri arasında tartışmaya yol açan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplanma girişimi bir hafta ertelendi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP’nin önerisi üzerine Meclis çalışmalarına bir hafta ara verildiğini açıkladı.

Üstel: Yapılanlar direniş değil, anarşidir

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nde dün çıkarılan kavga ve yapılan fiziksel saldırıları kınayarak, “Bugün mecliste yapılanlar zorbalıktan başka bir şey değildir. Bunun adı direniş değil, anarşidir” dedi.

Muhalefeti yapıcı olmaya ve meclis çalışmalarını sabote etmekten vazgeçmeye davet eden Üstel, “Umuyorum en kısa sürede, bu sorunu ortadan kaldıracak ve meclisimizi yasama çalışmalarına döndürecek adımları herkes atmaya başlar" temennisinde bulundu.

Başbakan Üstel, yaşanan üzücü hadiselerin ardından, gruplar arası varılan mutabakat gereği, meclis oturumlarına bir hafta ara verdiklerini ve bu süre iyi değerlendirilerek, meclisin yasama faaliyetlerine ivedilikle geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Üstel, “Diyalog kurduk, öneri yaptık, önerilerini dinleyeceğimizi söyledik. Buna rağmen dayatmaya devam ettiler. Bunun adı zorbalıktır" dedi.

Erhürman: Önerilerini dinleriz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı seçilmediğini herkesin bildiğini" belirterek, CTP’nin Meclis’e, hukuka, demokrasiye ve akla sahip çıkma iradesinden bir adım geri atmayacağını vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaşananlara ilişkin Meclis basın locasında açıklama yaptı.

Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı seçilmediğini, Meclis Başkanı seçiminin tamamlanmadığını söyleyen Erhürman, tamamlandıktan sonra kendilerinin Meclis Başkan Yardımcısı adayını göstereceklerini kaydetti.

Meclis’te dün yaşanmasını istemediği olaylar yaşandığını belirterek, Ziya Öztürkler’in koltuğa oturma girişimini “darbe” olarak değerlendiren Erhürman, kendilerinin sorunun diyalog yoluyla çözümünden yana olduklarını ve cumartesi akşamından itibaren diyaloğun kurulduğunu, bu sabah da görüşüldüğünü aktardı.

Arıklı: Hafızalarda kalacak

Hükümetin küçük ortağı YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefetin tavrını kınadı. Arıklı “Cumhuriyet Meclisinde yaşanan arbede ve uygulanan Sol Şiddet; eminim ki toplumun gözünde Meclisin itibarını bir kez daha paspas yapıp ayaklar altına almıştır” dedi.

Arıklı şöyle devam etti:

Özellikle Meclis Başkanlık kürsüsündeki bir Vekile, CTP’li bir hanım Milletvekilinin su atarak "Reziller" diye defalarca hakaret etmesi, diğer CTP’li vekillerin mikrofonları koparmaları, Özdemir Berova'ya fiziksel şiddet uygulayıp onu yere düşürmeleri, uzun süre hafızalardan silinmeyecek enstantanelerdi.

Peki netice ne oldu?

Neticede sorun bir hafta ertelendi. Bu noktadan sonra ne CTP’nin ne de Hükumetin geri adım atması söz konusu olamayacağına göre Meclisin kilitlenmesi çok uzun süre devam edecek gibi. Sorun devam ettiği müddetçe Meclis de uzun süre açılamayacak. Meclis açılamayınca bütçe de gündeme gelemeyecek. Bu durumda acil yasalar, KHK’larla (Kanun Hükmünde Kararname) Bakanlar Kurulundan geçecek. Bütçenin 12 de 1'i kullanılacak vs,vs...

Eh, ne demişler; Demokrasilerde alternatifler tükenmez...



Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024, 09:00