Dünyanın gündemi

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin en önemli siyasi sınavlarından biri olarak görülen Kongre ara seçimlerinde oy verme işlemi gerçekleştirildi. Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesinin tamamı ve Senatonun 35 sandalyesi için yapılan seçimlerde, Kongre'deki çoğunluğun hangi partide kalacağı merak konusu oldu. Yaklaşık 60 milyon seçmenin erken oy kullandığı seçimlerin sonuçları, Trump yönetiminin önümüzdeki dönemdeki yasama hareket alanını doğrudan etkileyecek.

Ara seçimlerin temel gündemini, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisindeki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı ve Demokratların Senatoda yeniden kontrolü ele geçirip geçiremeyeceği oluşturdu.

Sonuçların, Trump yönetiminin Kongre'deki yasama gücü ve başkanlık döneminin geri kalanında hayata geçirmek istediği politikalar açısından belirleyici olması bekleniyor.

Erken oy kullanımı 60 milyona yaklaştı

ABD'de bu yılki ara seçimlerde erken oy kullanan seçmenlerin sayısı dikkat çekici seviyelere ulaştı.

CNN, Associated Press (AP) ve veri analiz şirketi Catalist tarafından 47 eyalet ile başkent Washington DC'den derlenen verilere göre, seçim gününden önce kullanılan erken oyların sayısı 58,5 milyonu aştı.

Ülke genelinde sandığa gidilerek veya posta yoluyla kullanılan erken oyların sayısı yaklaşık 60 milyona ulaştı. Böylece 2022 ara seçimlerinde kaydedilen yaklaşık 58 milyonluk seviye geride bırakıldı.

Yaklaşık 212 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de erken oy kullanımındaki artış, seçmen katılımının önceki ara seçimlere kıyasla daha yüksek olabileceğine işaret eden göstergeler arasında değerlendirildi.

Açıklanan rakamların bazı eyaletlerden gelen eksik verileri içerdiği, seçim günü kullanılan oyların ve sonradan ulaşacak posta oylarının tamamının ise henüz hesaplamalara dahil edilmediği belirtildi.

Kongre'deki çoğunluk Trump'ın yasama gücünü belirleyecek

Ara seçimlerde Temsilciler Meclisinin tamamı ve Senatonun yaklaşık üçte birinin yenilenmesi, Kongre'deki siyasi dengeler açısından büyük önem taşıyor.

Mevcut tabloda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 45 sandalyesi bulunuyor. İki bağımsız senatör ise birçok kritik oylamada Demokratlarla birlikte hareket ediyor.

Seçim sonuçlarına göre Kongre'nin iki kanadında oluşacak yeni dağılım, Trump yönetiminin yasa tekliflerini geçirme, bütçe düzenlemelerini hayata geçirme ve siyasi gündemini uygulama kapasitesini etkileyecek.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu koruması halinde yönetimin Kongre'deki mevcut desteğini sürdürmesi mümkün olacak. Demokratların Temsilciler Meclisi veya Senatoda çoğunluğu elde etmesi ise yasama sürecinde yeni bir siyasi denge oluşturacak.